Buchhofen: Leitl nicht mehr Trainer

Ein Trainerwechsel, der vom Zeitpunkt her durchaus überraschend kommt. Michael Leitl hat seinen Posten beim Kreisklassisten SV Buchhofen zur Verfügung gestellt. Der erfahrene Coach, der auch schon bei der SpVgg Haberskirchen, dem FC Mariakirchen und dem TSV Frontenhausen das Sagen hatte, kehrte im Sommer 2024 als Nachfolger von Aufstiegstrainer Alois Windisch zu den Rot-Weißen zurück, die er bereits zwischen 2018 und 2022 anleitete.

In der laufenden Runde erhielten Hansl, Friedberger und Kameraden immer wieder gute Kritiken, doch die Punktausbeute stimmt nicht. Der kleine Dorfklub aus dem Landkreis Deggendorf steckt mitten im Abstiegskampf und hat nach der ersten Saisonhälfte erst 12 Punkte auf der Habenseite stehen. Nach FuPa-Informationen rumorte es aufgrund der mageren Ausbeute im Umfeld bereits etwas. Das Kellerduell und Derby gegen Schlusslicht FC Moos konnte aber mit 2:0 gewonnen werden und der Anschluss zum rettenden Ufer somit hergestellt werden.







"Michael Leitl ist am Mittwochabend nach einer offenen und ehrlichen Analyse mit sportlichen Leitung von seinem Amt als Trainer des SV Buchhofen zurückgetreten. Wir möchten uns bei Mich für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Hingabe für unseren Verein in den letzten Jahren bedanken", lässt der Verein in einer Medien-Mitteilung verlauten. Als Interims-Trainergespann springen vorerst die beiden sportlichen Leiter Tobias Kiermaier und Thomas Lustinec in die Bresche. Bis zur Winterpause stehen für den derzeitigen Tabellenvorletzten noch vier Partien auf dem Programm. Am Sonntag muss der SVB beim tüchtigen Neuling SV Pankofen ran, ehe der bärenstarke Aufsteiger TSV Aholming zum Derby in Buchhofen gastiert. Nach dem Gastspiel beim aktuell nur vier Punkte besser gestellten SV Rathsmannsdorf kreuzt zum Jahresabschluss der momentane Tabellenzweite FC Windorf in Buchhofen auf. Ein knackiges Programm....