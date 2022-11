Bucher Mädels beenden die Vorrunde mit einem 7:0 Heimsieg

So., 13.11.2022, 10:30 Uhr

In der 29. Minute war es Anja Burk, die mit einem mustergültigen Kopfball, nach einer Ecke von Nadine Lang den Ball im Tor des SV Mosbach zum 3:0 unterbrachte.

Keine 2 Minuten später durfte sich Julia Luger zum ersten Mal in die Torschützenliste eintragen.

Schnelles Passspiel über die Außenstürmer und viele präzise Flanken in den Strafraum brachten die Bucher Mädels schon in der 7. Minute durch ein Eigentor von Simone Arold (SV Mosbach) auf die Siegerstraße.

Nadine Lang gelang dann vor dem Seitenwechsel noch das 4:0, das gleichzeitig den Pausenstand darstellte.

Nach dem Seitenwechsel schnürte Julia Luger mit ihren Treffern 2 und 3 (65/71. Min) ihren Dreierpack in diesem Spiel.

Den Schlusspunkt setzte dann wieder Nadine Lang (81. Min) zum 7:0 Endstand.

Am letzten Spieltag der Vorrunde sah man die Bucher Mädels endlich wieder einmal so wie sie ihre Fans kennen: Kampfstark, Spielstark und Torhungrig.

In der Rückrunde will die Mannschaft versuchen den Anschluss an die vorderen Plätze wieder herzustellen, das Potenzial dazu hat sie allemal.