 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Buchenau will mehr als Abstiegskampf

Teaser KOL NORD: +++ Der FSV Buchenau ist zurück in der Fußball-Kreisoberliga. Auch wenn nach einer langen Saison bisher nicht alles passt, will der Club mehr als nur puren Abstiegskampf +++

von Redaktion · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser
Gute Frühform: Der FSV Buchenau gewann das Vorbereitungsturnier um den GMB-Cup der SG Dautphetal. © Jens Schmidt
Gute Frühform: Der FSV Buchenau gewann das Vorbereitungsturnier um den GMB-Cup der SG Dautphetal. © Jens Schmidt

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KOL GI/MR Nord
FSV Buchenau

Buchenau. Der FSV Buchenau kehrt nach einem Jahr in der A-Liga in die Fußball-Kreisoberliga Nord zurück. Erst über die Relegation setzte sich die Mannschaft von Enis Sadikovic durch. Entsprechend kurz fiel die Erholung aus. Dass die ersten Vorbereitungswochen nicht völlig reibungslos verliefen, überrascht daher kaum. Trotzdem startet Buchenau mit Selbstvertrauen und einem Ziel, das über den bloßen Abstiegskampf hinausgeht.

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