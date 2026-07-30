Buchenau will mehr als Abstiegskampf

Buchenau. Der FSV Buchenau kehrt nach einem Jahr in der A-Liga in die Fußball-Kreisoberliga Nord zurück. Erst über die Relegation setzte sich die Mannschaft von Enis Sadikovic durch. Entsprechend kurz fiel die Erholung aus. Dass die ersten Vorbereitungswochen nicht völlig reibungslos verliefen, überrascht daher kaum. Trotzdem startet Buchenau mit Selbstvertrauen und einem Ziel, das über den bloßen Abstiegskampf hinausgeht.