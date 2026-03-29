Buchenau übernimmt Platz zwei von Vatanspor

Maximiliano Crispino (rechts, Silberg/Eisenhausen II) legt den Turbo ein. Ali Kitaz von der SG Obere Lahn legt Hand an und versucht zu stören. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Wallau ist für die Kicker von Vatanspor Dautphe kein gutes Pflaster. Nach der 1:6-Hinrundenniederlage rettete der Aufstiegsanwärter am Sonntag gegen den FVW aber ein 3:3-Remis. Damit geht der Relegationsplatz der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf erst einmal an den FSV Buchenau, der bei Wommelshausen/Dernbach 4:0 gewann. Der TSV Caldern gewinnt kampflos gegen den FV Breidenbach II, der mangels Personal abgesagt hatte.