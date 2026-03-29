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Ligabericht
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Buchenau übernimmt Platz zwei von Vatanspor
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A: Hinter dem kampflos punktenden TSV Caldern gibt es einen Stellungswechsel. Da Wallau Vatanspor ein 3:3 abtrotzt, ist Buchenau nach einem 4:0 neuer Zweiter +++
Marburg-Biedenkopf. Wallau ist für die Kicker von Vatanspor Dautphe kein gutes Pflaster. Nach der 1:6-Hinrundenniederlage rettete der Aufstiegsanwärter am Sonntag gegen den FVW aber ein 3:3-Remis. Damit geht der Relegationsplatz der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf erst einmal an den FSV Buchenau, der bei Wommelshausen/Dernbach 4:0 gewann. Der TSV Caldern gewinnt kampflos gegen den FV Breidenbach II, der mangels Personal abgesagt hatte.