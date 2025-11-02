 2025-10-30T14:25:35.653Z

Tor des Tages: Hartenrods Niclas Jung (links) bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Wommelshausen/Dernbachs Torwart Keven Seitz ist geschlagen. © Jens Schmidt

Buchenau siegt nach 1:3 noch in Unterzahl

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FSV Buchenau zeigt in der Fußball-A-Liga ein starkes Comeback und siegt trotz 1:3 und Unterzahl noch beim SSV Endbach/Günterod. Der TuSpo Breidenstein gewinnt das Kellerduell +++

Marburg-Biedenkopf. Der SSV Endbach/Günterod hat gegen den FSV Buchenau bereits mit 3:1 in Führung gelegen. In Unterzahl drehte der Gast das Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Biedenkopf noch zu einem 5:3-Auswärtssieg. Gejubelt hat auch der TuSpo Breidenstein. Der hat mit einem 4:1 im Kellerduell gegen Versbachtal die Abstiegsplätze verlassen.

