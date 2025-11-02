Buchenau siegt nach 1:3 noch in Unterzahl

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FSV Buchenau zeigt in der Fußball-A-Liga ein starkes Comeback und siegt trotz 1:3 und Unterzahl noch beim SSV Endbach/Günterod. Der TuSpo Breidenstein gewinnt das Kellerduell +++
Marburg-Biedenkopf. Der SSV Endbach/Günterod hat gegen den FSV Buchenau bereits mit 3:1 in Führung gelegen. In Unterzahl drehte der Gast das Spitzenspiel der Fußball-A-Liga Biedenkopf noch zu einem 5:3-Auswärtssieg. Gejubelt hat auch der TuSpo Breidenstein. Der hat mit einem 4:1 im Kellerduell gegen Versbachtal die Abstiegsplätze verlassen.