Ligabericht
Vatanspor Daupthe und Osman Özdemir (li.) setzen sich bei der Reserve des VfL Biedenkopf und David Tudor 4:1 durch. © Jens Schmidt
Vatanspor Daupthe und Osman Özdemir (li.) setzen sich bei der Reserve des VfL Biedenkopf und David Tudor 4:1 durch. © Jens Schmidt

Buchenau lässt die Muskeln spielen

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Ein Trio führt die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf punktgleich an. Buchenau weist einen Konkurrenten in die Schranken. Angelburg setzt sich gegen Versbachtal durch +++

Marburg-Biedenkopf. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der FSV Buchenau den FV Breidenbach II mit 6:1 deutlich in die Schranken verwiesen. An der Tabellenspitze marschieren weiter der SSV Endbach/Günterod, der TSV Caldern und der FSV Buchenau im Gleichschritt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

