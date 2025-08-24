Buchenau lässt die Muskeln spielen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der FSV Buchenau den FV Breidenbach II mit 6:1 deutlich in die Schranken verwiesen. An der Tabellenspitze marschieren weiter der SSV Endbach/Günterod, der TSV Caldern und der FSV Buchenau im Gleichschritt.