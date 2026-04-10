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Ligavorschau
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Buchenau erwartet Caldern-Schreck
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FSV Buchenau steht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf vor einer Herausforderung, denn Mitstreiter SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen reist an +++
Marburg-Biedenkopf. Der FSV Buchenau kann sich auf dem Relegationsrang der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bislang nicht ausruhen. Für Sonntag (15 Uhr) hat sich Mitstreiter SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen zum Wettstreit an der „Wellerspitze“ angekündigt. Im Abstiegskampf empfängt die SG Obere Lahn in Eckelshausen den SV Hartenrod.