 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Buchenau erwartet Caldern-Schreck

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FSV Buchenau steht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf vor einer Herausforderung, denn Mitstreiter SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen reist an +++

von Redaktion · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser
Spielertrainer Enis Sadikovic (links, hier gegen Calderns Mischa Trier) und der FSV Buchenau haben an der „Wellerspitze“ die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen zu Gast. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Spielertrainer Enis Sadikovic (links, hier gegen Calderns Mischa Trier) und der FSV Buchenau haben an der „Wellerspitze“ die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen zu Gast. (Archivfoto) © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Der FSV Buchenau kann sich auf dem Relegationsrang der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bislang nicht ausruhen. Für Sonntag (15 Uhr) hat sich Mitstreiter SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen zum Wettstreit an der „Wellerspitze“ angekündigt. Im Abstiegskampf empfängt die SG Obere Lahn in Eckelshausen den SV Hartenrod.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.