Den Abschluss zuhause gegen den FC Augsburg II haben die Buchbacher vergeigt. Es wird eng werden im Frühjahr. – Foto: Michael Buchholz

Buchbachs Ritt auf der Rasierklinge: »Wird ein Kampf bis zum Schluss« Der TSV wappnet sich für einen knallharte Frühjahrsrunde

Als Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern gehört der TSV Buchbach quasi zum Inventar der höchsten Amateurklasse im Freistaat. Und das soll auch so bleiben! Der Dorfverein aus dem Landkreis Mühldorf muss allerdings darum zittern, im kommenden Sommer in seine insgesamt elfte Spielzeit in Liga vier gehen zu dürfen. Hauchdünn nur ist der Vorsprung der Mannen des Trainerduos Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger auf die Abstiegszone. Es wird nervenzehrend werden, darauf stellen sie sich in Buchbach ein.

"Ich hab`s von Anfang an betont: Mit vier Direkabsteigern und zwei Releganten, das wird eine knallharte Mission für uns, die Liga zu halten", betont Buchbachs Sportdirektor Georg Hanslmaier. Der erfahrene Funktionär sieht ein sehr ausgeglichenes Starterfeld: "Mit Haching und Würzburg streiten sich zwei Ausnahmeteams um den Titel. Dahinter haben wir ein sehr kleines Verfolgerfeld. Und der große Rest kämpft um den Klassenerhalt." Sportlich habe sich die Liga erneut weiterentwickelt, ein Indiz dafür sei eben die Ausgeglichenheit. "Für uns nach wie vor eine super interessante sportliche Herausforderung", versichert Hanslmaier.

Im Kader wird es kaum Bewegung geben.

Ein Auf und Ab sei der bisherige Saisonverlauf, analysiert Hanslmaier. "Wir hatten Ausreißer nach unten wie die 1:7-Klatsche in Würzburg, aber auch tolle Spiele wie das 4:4 gegen den FC Bayern II. Uns fehlt es einfach an Konstanz. Zudem haben wir zu viele Unentschieden angesammelt, das rächt sich für uns im Moment." Warum die Konstanz fehlt, da hat Hanslmaier auch eine Erklärung: "Mit den vielen Englischen Wochen im August und September, inklusive Pokal, da stoßen wir als reiner Amateurverein an unsere Grenzen. Dem mussten wir Tribut zollen, einige verletzte Spieler waren dann das Resultat." Immer wieder mussten wichtige Akteure pausieren, Stammtorhüter Andreas Steer musste am Kahnbein operiert werden, er greift nach der Winterpause wieder an. Die Chance für den ebenfalls noch blutjungen André-David Esch, noch Ende August aus dem Nachwuchs des SSV Ulm 1846 verpflichtet, weil zwischen den Pfosten akuter Mangel an Personal herrschte. Beim Auswärtsspiel in Fürth saß sogar Torwarttrainer Stefan Leipholz als Ersatzmann auf der Bank. Der 19-jährige Esch macht seine Sache bislang recht ordentlich. Auch Marcel Spitzer, der mit einem Heber aus 50 Metern den "Bayerntreffer des Monats" August erzielte, fehlt seit Anfang Oktober.



Über den Wintern sollen nun größere und kleinere Wehwehchen auskuriert werden. Verstärkung soll Stand kurz vor Weihnachten keine dazugeholt werden, die Buchbacher vertrauen ihrem Kader. Hanslmaier wirft einen Blick ins neue Jahr und rechnet vor. "14 Partien sind noch zu absolvieren, und wir brauchen noch 21 Punkte für den Klassenerhalt. Das wird ein Kampf bis zum Schluss werden, da machen wir uns nichts vor. Es wartet viel Arbeit auf uns."