Buchbachs 1. Sommertransfer: Ramstetter kommt aus Erlbach Der 20-jährige Mittelfeldmann aus Reut im Rottal wagt den Sprung in die Regionalliga

Der 20-Jährige aus Reut im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn wurde in der Jugend des SV Wacker Burghausen ausgebildet und entschied sich im Sommer 2021, zum SV Erlbach zu wechseln. Mit dem SVE schaffte Ramstetter die Meisterschaft in der Landesliga Südost und damit den Sprung in die Bayernliga. In der zweithöchsten Amateurklasse hat Ramstetter einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, wie sein aktueller Coach Lukas Lechner bestätigt: "Levin hat sich ganz toll entwickelt, ist absoluter Stammspieler und macht das richtig stark auf der Sechserposition. Auch menschlich ein ganz feiner Kerl." Jetzt will es der defensive Mittelfeldspieler, der Elektrotechnik in Landshut studiert, in der Regionalliga probieren.



"Levin hat sich in Erlbach super entwickelt. Er ist einer dieser Zielspieler, die wir suchen. Gut ausgebildet, dann Erfahrung in der Landesliga und Bayernliga gesammelt. Ein sehr sympathischer und unkomplizierter junger Mann. Er hat sich das alles kurz überlegt und uns dann zugesagt. Er soll in Zukunft unserer Defensive Stabilität verleihen. Levin besitzt eine hohe Spielintelligenz, hat eine feine Technik. Freilich muss er sich für die Regionalliga noch den Feinschliff holen. Aber er packt das, davon sind wir überzeugt. Er ist einfach ein guter Fußballer. Zudem hält sich für ihn der Aufwand in Grenzen. Er studiert in Landshut und muss nur rund 30 Kilometer nach Buchbach fahren", erklärt Georg Hanslmaier.