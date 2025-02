Buchbach zerlegt SV Heimstetten – „das war unsere beste Leistung bisher“

„Das war unsere beste Leistung bislang, die Rückwärtsbewegung war deutlich besser als in den anderen Spielen“, freut sich Trainer Aleksandro Petrovic. Der Regionalligist ging auf dem eigenen Kunstrasen bereits in der sechsten Minute durch Tobias Stoßberger in Front, den zweiten Treffer erzielte Albano Gashi nach einer halben Stunde mit einer direkt verwandelten Ecke. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Gashi, der in der 52. Minute auf 3:0 erhöhte, ehe Samed Bahar in der 72. und in der 75. Minute mit einem Doppelschlag den Endstand herstellte.

„Ich kann das Spiel schon einordnen. Insgesamt hat das nicht verkehrt ausgeschaut. Intensität und Energie waren da“, so Petrovic. Das nächste Testspiel bestreiten die Rot-Weißen am Mittwoch gegen den Bayernligisten SV Kirchanschöring. Beginn in Buchbach ist um 19 Uhr.