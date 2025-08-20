Buchbach wechselt die Talente: Ivelj kommt, Akcay schon wieder weg

Das Personalkarussell beim TSV Buchbach dreht sich wenige Tage vor dem offiziellen Ende der Sommertransferperiode noch einmal. Der Regionalligist aus dem Landkreis Mühldorf hat Romeo Ivelj unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige war in der vergangenen Saison elfmal für Türkgücü München im Einsatz. Im Gegenzug verlässt Berat Akcay (19) die Rot-Weißen nach wenigen Wochen schon wieder.

"Romeo war eines der größten Talente seines Jahrganges, hat für Kroatien in der U17-Nationalmannschaft gespielt und hat dann wahrscheinlich irgendwann die falschen Entscheidungen getroffen“, erklärt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier in einer Pressemitteilung. Der 20-Jährige Offensivmann, der in der Nachwuchsabteilung des FC Augsburg ausgebildet wurde, hat einen Vertag bis zum Saisonende unterzeichnet, soll den Konkurrenzkampf in Buchbach anheizen und sich für Regionalliga-Einsätze empfehlen. "Ich bin jetzt mit keinen großen Erwartungen da, weil ich ja keine Vorbereitung mitgemacht habe", will sich Ivelj erst einmal akklimatisieren.



Schon wieder weg ist hingegen der 19-jährige Angreifer Berat Akcay aus Waldkraiburg. Wenig Interpretationsspielraum lässt Bichlmaier zu den Gründen des schnellen Endes: "Es hat auf beiden Seiten nicht so richtig gepasst. Er hat sich das wohl anders vorgestellt, wir haben mehr erwartet und deswegen ist es besser, wenn man sich rechtzeitig trennt."

Die bisherigen Zu- und Abgänge des TSV Buchbach in der Sommer-Transferperiode 2025 (Stand 20.08.)