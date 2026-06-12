Buchbach verstärkt sich mit Tizian Zimmermann von Unterhaching

Tizian Zimmermann (Mitte) schließt sich dem TSV Buchbach an. – Foto: Bernhard Schmöller

Nach Florian Wiedl (vom SV Erlbach), Dominik Auerhammer (SV Kirchanschöring), Leo Kainz (SpVgg Unterhaching), Leo Haas (FC Ingolstadt II) und Keeper Oskar Preil (ASV Neumarkt) ist Zimmermann bisher der sechste Neue in der Sommertransferperiode beim selbsternannten "Kultklub". Der 24-Jährige hat seine Stärken in der Defensive. Bei den Hachingern kam er in den abgelaufenen Saison allerdings nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. "Tizian hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen", weiß Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier, ist aber von den Qualitäten des Abwehrmanns überzeugt: "Er bringt enormes Potential mit und kann trotz seiner erst 24 Jahre schon einiges an Regionalliga-Erfahrung vorweisen. Vorteil ist, dass er hinten variabel einsetzbar ist, entweder als Innen- oder als Außenverteidiger. Auch auf der Sechs könnte er spielen. Wenn er nun hoffentlich für längere Zeit verletzungsfrei bleibt, dann sind wir uns vollkommen sicher, dass er uns weiterhelfen wird."

Nach dem jüngsten Neuzugang nehmen die Buchbacher Stand heute mit einem 20 Mann umfassenden Kader die Vorbereitung in Angriff. "Ich denke, dass ist eine sehr gute Basis. Ein bissl wird sich mit Sicherheit noch tun, schließlich hat das Transferfenster noch bis zum 31. August geöffnet. Ein Linksfuß würde uns beispielsweise noch gut zu Gesicht stehen. Aber da warten wir jetzt auch erst einmal die Entwicklung in der Vorbereitung ab", so Hanslmaier. Personell haben die Buchbacher also kaum Sorgen. Einzig Rekonvaleszent Daniel Muteba wird zum Start in die Vorbereitung noch fehlen. Der 26-jährige Taktgeber soll aber auch in ca. zwei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen können.