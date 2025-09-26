Fassungslosigkeit bei Aleksandro Petrovic und dem TSV Buchbach: Im Duell mit dem TSV Aubstadt geht man in Überzahl 2:1 in Führung und unterliegt am Ende doch mit 2:4. – Foto: Kurt Botsch

Buchbach verspielt Führung in Überzahl - Wacker-Sieg dank Bachschmid 11. Spieltag Regionalliga Bayern: Doppelpacker Bachschmid bringt Wacker den Sieg+++Punkteteilung in Memmingen+++Aubstadt dreht Spiel in Unterzahl Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern

Am Freitagabend wurde der 11. Spieltag der Regionalliga Bayern mit drei Partien eröffnet. Wacker Burghausen feierte dabei einen 2:0-Auswärtssieg bei der SpVgg Bayreuth und kletterte auf Rang vier. Der FC Memmingen trennte sich zu Hause 1:1 von der U23 der SpVgg Greuther Fürth. Bitter verlief der Abend für den TSV Buchbach: Trotz 2:1-Führung und Überzahl unterlag man dem TSV Aubstadt noch mit 2:4.

In der SMR-Arena sah es lange nach einem Heimsieg für den TSV Buchbach aus, am Ende jubelte jedoch der TSV Aubstadt: Die Mannschaft von Trainer Claudiu Bozesan setzte sich trotz Unterzahl mit 4:2 durch und kletterte mit einem Spiel mehr auf den dritten Tabellenplatz.

Früh stellte Severo Sturm die Weichen für die Gäste, als er in der 17. Minute nach einem langen Ball das 1:0 erzielte. Kurz vor der Pause sah Lukas Mrozek die Rote Karte, doch Buchbach konnte die Überzahl zunächst nutzen: Kevin Hingerl traf in der 40. Minute per Elfmeter zum Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Tobias Heiland die Hausherren sogar mit 2:1 in Führung. Doch Aubstadt blieb brandgefährlich. Wieder war es Sturm, der in der 63. Minute den Ausgleich markierte. In der Schlussphase sorgten Steffen Behr (73.) und Franz Helmer (90.+3) für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Der FC Memmingen und die U23 der SpVgg Greuther Fürth trennten sich am Freitagabend mit 1:1 Unentschieden. Beide Teams lieferten sich ein intensives Regionalligaduell mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste Gelegenheit gehörte den Hausherren, als Günes bereits in der dritten Minute per Kopf knapp vorbeizielte. Fürth antwortete kurz darauf, ehe Adem Imeri in der 20. Minute per Direktabnahme sehenswert zum 1:0 für die Gäste traf. Nach dem Seitenwechsel sorgte Marcello Barbera mit einem fulminanten Dropkick ins rechte Eck (54.) für den umjubelten Ausgleich. Wenig später bot sich den Gästen die große Chance zur erneuten Führung, doch Juan Cabrera scheiterte vom Elfmeterpunkt (63.). In einer offenen Schlussphase schaffte es keine Mannschaft mehr das Spiel für sich zu entscheiden und somit trennen sich beide Teams verdient mit 1:1.