Buchbach unterliegt FCN-Reserve - Fünfte Niederlage aus sechs Spielen

Nächste Niederlage für den TSV Buchbach. Im Spiel gegen die Club-Vertretung unterlag die Elf mit 1:2. Der Liveticker zum Nachlesen.

Der TSV Buchbach steckt aktuell in einer Krise. Vier Niederlagen in Folge setzte es, dann gab es einen 3:0-Erfolg über den FC Augsburg II. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg setzte es am Freitagabend aber die nächste Niederlage.

Tobias Heß brachte die Gäste bereits in der 9. Spielminute in Führung. Sammy Ammari gelang zwar der Ausgleich für Buchbach in der 26., doch in der 69. Minute ging Nürnberg durch Piet Lasse Scobel erneut in Führung.

Die Eingewechselten konnten am Ende dem TSV auch nicht mehr helfen. Buchbach ist aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz, doch die Konkurrenten können bereits am Wochenende vorbeiziehen.