Buchbach springt auf Platz 3, Wacker lässt Bayreuth abblitzen

Der SV Wacker Burghausen agierte am Freitagabend sehr souverän und ließ gegen die SpVgg Bayreuth über die volle Spielzeit gesehen überhaupt nichts anbrennen. Schon früh (15.) erzielte Felix Bachschmid die Führung für die Salzachstädter und stellte so als Folge einer tollen Anfangsphase schnell die Weichen auf Sieg. Zwar gab es kurz vor der Pause (42.) - fast aus dem Nichts - den Ausgleichstreffer durch Christoph Fenninger, der jedoch im Verlaufe der zweiten Halbzeit nichts am verdienten Wacker-Sieg ändern sollte. Erst war Denis Ade nach toller Vorarbeit von Noah Agbaje - der Angreifer bereitete auch schon das 1:0 herausragend vor und war der Unterschiedsspieler in dieser Partie - zur Stelle (54.), ehe der eingewechselte Christopher Bibaku nur Sekunden nach seiner Einwechslung für die Vorentscheidung und den 3:1-Endstand sorgte.

Ebenfalls keine Chance hatte der FC Augsburg II am heutigen Abend gegen den TSV Buchbach, der durch einen deutlichen 5:2-Erfolg sogar auf Platz 3 der Regionalliga-Tabelle springen konnte. Daniel Muteba per Doppelpack (8. & 90.), Albano Gashi (26.), Samed Bahar (73.) sowie Tobias Sztaf (79.) durften sich auf Seiten des TSV Buchbach in die Torschützenliste eintragen und sorgten so für den 15. Sieg in dieser Spielzeit und den am Ende souveränen Heim-Dreier.