Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier (re.) begrüßt Adrian Alexy, der es in der Regionalliga probieren will. – Foto: Michael Buchholz

Buchbach schnappt zu: Kreisliga-Jungspund überrascht im Probetraining Der 19-jährige Stürmer Adrian Alexy kommt vom SV Walpertsikirchen Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Kreisliga 2 Buchbach Walpertskchn Adrian Alexy

Der TSV Buchbach befindet sich in der wohlverdienten Sommerpause. In knapp zwei Wochen geht`s aber wieder los, wenn Cheftrainer Aleksandro Petrovic am 16. Juni zum Vorbereitungsstart auf die neue Spielzeit 2025/26 bittet. Untätig sind die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Andreas Bichlmaier freilich auch in der Pause nicht. Der TSV kann nun den dritten Neuzugang nach Alexander Mehring (FC Deisenhofen) und Reza Sakhi Zada (SV Heimstetten) bekanntgeben: Vom Kreisliga-Meister SV Walpertskirchen kommt mit Adrian Alexy ein talentierter junge Angreifer nach Buchbach und hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Der 19-Jährige ist offensiv nahezu auf jeder Position einsetzbar. "Adrian zählt ja zu den größten Talenten der Region, auch wenn er nie in einem NLZ war. Trotzdem waren wir alle überrascht, dass er uns im Probetraining so überzeugen konnte. Aus diesem Grund haben wir ihm einen der begehrten Kaderplätze für die Regionalliga-Mannschaft gegeben", verrät Bichlmaier über den Studenten der Wirtschafts-Psychologie aus dem Landkreis Erding. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte Alexy insgesamt 20 Tore für den Bezirksliga-Aufsteiger. "Ein junger Spieler aus der Region, der anschieben will, und so natürlich genau in unser Beuteschema passt. Wir haben ihm gesagt, dass es ein steiniger Weg werden wird, aber Adrian will diesen Weg bewusst einschlagen und freut sich total auf diese Herausforderung. Er ist total willig und hat richtig Bock. Dieses Feuer sehen wir ihn ihm. Er ist unbekümmert und will Gas geben", lobt Bichlmaier die Einstellung des Youngsters.

Sommerfahrplan steht zum großen Teil: Vorbereitungsstart am 16. Juni, erster Spieltag am Wochenende 25./26. Juli.