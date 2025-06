Buchbach schnappt sich Angriffs-Talent Akcay vom SV Ried

Neuzugang Nummer vier für den TSV Buchbach: Mit Berat Akcay hat er einen Mittelstürmer aus Waldkraiburg verpflichtet und den 19-Jährigen, der vom SV Ried 2 kommt, mit einem Vertrag bis Sommer 2027 ausgestattet. Akcay, der bei Finanzberater und Mitspieler Samed Bahar eine Ausbildung beginnt, war bereits beim Trainingsstart des Regionalligisten dabei.

„Berat hat uns in mehreren Probetrainings überzeugt. Für sein Alter ist er auch körperlich schon sehr weit und kann so auch Bälle gut behaupten“, sagt Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der sich beim Auftakttraining ein Bild gemacht hat: „Die vier Neuzugänge haben richtig angeschoben, haben alle Feuer in den Augen und machen Druck auf die etablierten Spieler. So soll es sein.“