Buchbach schenkt Führung her und verliert in Überzahl – Ammari löst Petrovic als Rekordspieler ab

Der TSV Buchbach verliert im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt trotz Überzahl. Der Live-Ticker der Niederlage zum Nachlesen.

Buchbach – Der TSV Buchbach empfängt am 11. Spieltag der Regionalliga Bayern den TSV Aubstadt in der heimischen SMR-Arena. Die Mannschaft von Aleksandro Petrovic kann mit einem Sieg an den Gästen vorbeiziehen, die aktuell auf Rang sechs der Tabelle liegen. Buchbach steht vor einer schwierigen Aufgabe, Aubstadt sorgte in der Regionalliga schon für Aufsehen. Der Vizemeister will mit einem Heimsieg die letzte Niederlage vergessen machen.

Am vergangenen Spieltag setzte es für den TSV Buchbach eine unglückliche Niederlage gegen die SpVgg Ansbach. Mit 1:3 mussten sich die Mannen von Trainer Petrovic geschlagen geben. Besonders bitter: Sascha Hingerl sah in der ersten Halbzeit die glatt rote Karte und wird den Buchbachern gegen Aubstadt fehlen. Außerdem muss Petrovic auf Rocco Tavra (Grippe) und Albano Gashi (Verdacht auf Außenbandriss) verzichten.

Dennoch sollen gegen Aubstadt drei Punkte her. „Wir verkaufen uns unter Wert, rufen unser Potenzial nicht ab“, sagt Petrovic vor dem Spiel auf der vereinseigenen Website. Der kommende Gegner verlor zuletzt zweimal in Folge und darf gerade deswegen nicht unterschätzt werden. Aubstadt wusste in der laufenden Saison bereits zu überzeugen und war die erste Mannschaft, die Unterhaching besiegte.

Sammy Ammari kann beim TSV Buchbach Aleksandro Petrovic als Rekordspieler der Liga ablösen

Am Freitagabend könnte Buchbach-Trainer Petrovic als Rekordspieler der Liga abgelöst werden. Denn: Sammy Ammari absolvierte am vergangenen Samstag sein 340. Spiel in der Regionalliga Bayern und kann jetzt an seinem Trainer vorbeiziehen. „Ich gönne Sammy den Rekord, das ist kein Problem für mich“, sagt Petrovic.

Im Heimspiel gegen Aubstadt wollen die Rot-Weißen dreifach punkten und somit die Machtverhältnisse in der Tabelle gegenüber Aubstadt klarstellen. Anpfiff in der SMR-Arena ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.