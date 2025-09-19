Ein rassiges Match sahen die über 1.200 Zuschauer in Buchbach. – Foto: Sven Leifer

Buchbach ringt Haching einen Zähler ab - Kickers jubeln spät Freitag - 9. Spieltag: Bayreuth und Illertissen enttäuschen +++ Aschaffenburg dreht zweimaligen Rückstand gegen Vilzing in einen 3:2-Sieg Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Haching Hankofen DJK Vilzing SpVgg Bayreuth + 6 weitere

Fünf Partien eröffneten am Freitagabend den 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching musste sich beim schwierigen Auswärtsspiel in Buchbach mit einem 1:1 zufriedengeben. Die Würzburger Kickers feierten einen späten Dreier in Hankofen. Viktoria Aschaffenburg drehte einen zweimaligen Rückstand noch in ultrawichtigen einen 3:2-Heimsieg gegen die DJK Vilzing. Einen gebrauchten Abend hatten die SpVgg Bayreuth und der FV Illertissen erwischt...

Heute, 19:00 Uhr TSV Buchbach Buchbach SpVgg Unterhaching Haching 1 1

Beste Stimmung in der SMR-Arena schon vorm Anpfiff! Und die Laune bei den Anhängern der Hausherren wurde gleich noch besser, als Sammy Ammari die frühe Führung für die Buchbacher erzielte. Der 31-Jährige bewies dabei Durchsetzungsvermögen, schüttelte drei Gegenspieler ab und schloss zum 1:0 ab (9.). Auch im Anschluss machten die Gastgeber den Hachingern das Leben schwer. Als es schon stark danach aussah, als könnte Buchbach mit der knappen Führung in die Kabine gehen, nutzte die SpVgg einen Fehler des TSV eiskalt aus. Andy Breuer schaltete am schnellsten und traf zum 1:1-Ausgleich (43.). Im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Teams nichts. Kurz vor Schluss musste Hachings Manuel Stiefler mit glatt Rot vom Platz, doch auch in Unterzahl brachten die "Vorstädter" zumindest einen Zähler über die Zeit.



Heute, 19:00 Uhr Viktoria Aschaffenburg Aschaffenb. DJK Vilzing DJK Vilzing 3 2 Abpfiff

>>> Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!