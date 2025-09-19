 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Ein rassiges Match sahen die über 1.200 Zuschauer in Buchbach.
Ein rassiges Match sahen die über 1.200 Zuschauer in Buchbach. – Foto: Sven Leifer

Buchbach ringt Haching einen Zähler ab - Kickers jubeln spät

Freitag - 9. Spieltag: Bayreuth und Illertissen enttäuschen +++ Aschaffenburg dreht zweimaligen Rückstand gegen Vilzing in einen 3:2-Sieg

Fünf Partien eröffneten am Freitagabend den 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching musste sich beim schwierigen Auswärtsspiel in Buchbach mit einem 1:1 zufriedengeben. Die Würzburger Kickers feierten einen späten Dreier in Hankofen. Viktoria Aschaffenburg drehte einen zweimaligen Rückstand noch in ultrawichtigen einen 3:2-Heimsieg gegen die DJK Vilzing. Einen gebrauchten Abend hatten die SpVgg Bayreuth und der FV Illertissen erwischt...

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1
1

Beste Stimmung in der SMR-Arena schon vorm Anpfiff! Und die Laune bei den Anhängern der Hausherren wurde gleich noch besser, als Sammy Ammari die frühe Führung für die Buchbacher erzielte. Der 31-Jährige bewies dabei Durchsetzungsvermögen, schüttelte drei Gegenspieler ab und schloss zum 1:0 ab (9.). Auch im Anschluss machten die Gastgeber den Hachingern das Leben schwer. Als es schon stark danach aussah, als könnte Buchbach mit der knappen Führung in die Kabine gehen, nutzte die SpVgg einen Fehler des TSV eiskalt aus. Andy Breuer schaltete am schnellsten und traf zum 1:1-Ausgleich (43.). Im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Teams nichts. Kurz vor Schluss musste Hachings Manuel Stiefler mit glatt Rot vom Platz, doch auch in Unterzahl brachten die "Vorstädter" zumindest einen Zähler über die Zeit.

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
3
2
Abpfiff

>>> Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
1
3
Abpfiff

>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
0
3
Abpfiff

Das war nix aus Sicht des FV Illertissen. Die Augsburger Profireserve, die bisher erst einen Sieg einfahren konnte, setzte im Vöhlinstadion zum Befreiungsschlag an, zeigte eine starke Vorstellung und nahm am Ende verdient alle drei Zähler mit nach Hause. Der FV Illertissen kommt hingegen nicht wirklich auf Touren und muss sich derzeit mit einem Platz im grauen Mittelfeld abfinden.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
0
3
Abpfiff

Komplett gebrauchter Abend für die SpVgg Bayreuth! Mit einer etwas schmeichelhaften Führung ging`s für die Gäste aus Fürth in die Kabine. Die "Oldschdod" scheiterte mal wieder an der eigenen Chancenverwertung und konnte sich nicht belohnen. Nach dem Pausentee wurde es auch Sicht der Hausherren nicht besser, Lado Akhalaia erhöhte zügig auf 0:2 (53.). Für die Entscheidung sorgte dann Max Meyer zehn Miunten vor dem Ende. Durch die zweite Heimniederlage rutscht die "Oldschdod" ins Niemandsland der Tabelle ab.

