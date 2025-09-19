Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Ein rassiges Match sahen die über 1.200 Zuschauer in Buchbach. – Foto: Sven Leifer
Buchbach ringt Haching einen Zähler ab - Kickers jubeln spät
Freitag - 9. Spieltag: Bayreuth und Illertissen enttäuschen +++ Aschaffenburg dreht zweimaligen Rückstand gegen Vilzing in einen 3:2-Sieg
Fünf Partien eröffneten am Freitagabend den 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching musste sich beim schwierigen Auswärtsspiel in Buchbach mit einem 1:1 zufriedengeben. Die Würzburger Kickers feierten einen späten Dreier in Hankofen. Viktoria Aschaffenburg drehte einen zweimaligen Rückstand noch in ultrawichtigen einen 3:2-Heimsieg gegen die DJK Vilzing. Einen gebrauchten Abend hatten die SpVgg Bayreuth und der FV Illertissen erwischt...
Beste Stimmung in der SMR-Arena schon vorm Anpfiff! Und die Laune bei den Anhängern der Hausherren wurde gleich noch besser, als Sammy Ammari die frühe Führung für die Buchbacher erzielte. Der 31-Jährige bewies dabei Durchsetzungsvermögen, schüttelte drei Gegenspieler ab und schloss zum 1:0 ab (9.). Auch im Anschluss machten die Gastgeber den Hachingern das Leben schwer. Als es schon stark danach aussah, als könnte Buchbach mit der knappen Führung in die Kabine gehen, nutzte die SpVgg einen Fehler des TSV eiskalt aus. Andy Breuer schaltete am schnellsten und traf zum 1:1-Ausgleich (43.). Im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Teams nichts. Kurz vor Schluss musste Hachings Manuel Stiefler mit glatt Rot vom Platz, doch auch in Unterzahl brachten die "Vorstädter" zumindest einen Zähler über die Zeit.
Das war nix aus Sicht des FV Illertissen. Die Augsburger Profireserve, die bisher erst einen Sieg einfahren konnte, setzte im Vöhlinstadion zum Befreiungsschlag an, zeigte eine starke Vorstellung und nahm am Ende verdient alle drei Zähler mit nach Hause. Der FV Illertissen kommt hingegen nicht wirklich auf Touren und muss sich derzeit mit einem Platz im grauen Mittelfeld abfinden.
Komplett gebrauchter Abend für die SpVgg Bayreuth! Mit einer etwas schmeichelhaften Führung ging`s für die Gäste aus Fürth in die Kabine. Die "Oldschdod" scheiterte mal wieder an der eigenen Chancenverwertung und konnte sich nicht belohnen. Nach dem Pausentee wurde es auch Sicht der Hausherren nicht besser, Lado Akhalaia erhöhte zügig auf 0:2 (53.). Für die Entscheidung sorgte dann Max Meyer zehn Miunten vor dem Ende. Durch die zweite Heimniederlage rutscht die "Oldschdod" ins Niemandsland der Tabelle ab.