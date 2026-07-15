 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Buchbach-Remis im internationalen Test – Kantersieg für Moorenweis

Die Testspiele der oberbayerischen Teams

von Luca Hayden · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Buchbach holte ein Remis im internationalen Testspiel.
Der TSV Buchbach holte ein Remis im internationalen Testspiel. – Foto: Michael Buchholz

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Der TSV Buchbach spielte Remis in einem internationalen Testspiel, Moorenweis und Freising feierten Kantersiege – die oberbayerischen Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung. Alle gestrigen Testspiele auf einen Blick.

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
AlWhada SC
AlWhada SCAlWhada SC
2
2

Regionalligist TSV Buchbach bestritt ein Testspiel gegen Al-Whada – und zeigte einen starken Auftritt. Dank eines Doppelpacks von Tobis Sztaf holte Buchbach ein Unentschieden. Für den Regionalligisten war es die Generalprobe vor dem Auftakt im Toto-Pokal.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
5
Abpfiff

Testspiel zwischen zwei Mannschaften der Bayernliga Süd! Der TSV 1860 Rosenheim setzte sich deutlich in Deisenhofen durch. Schon nach 21 Minuten führten die Rosenheimer mit 4:0 – nach 90 Minuten stand ein 5:2-Erfolg des Aufsteigers auf der Anzeigetafel

Gestern, 19:15 Uhr
FC Weil
FC WeilFC Weil
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
0
10
Abpfiff

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis feierte im Testspiel gegen Kreisklassist FC Weil einen klaren Erfolg. Zur Pause führte der Favorit bereits mit 5:0, am Ende wurde es sogar zweistellig. Moorenweis siegte mit 10:0.

Gestern, 19:30 Uhr
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
8
Abpfiff

Auch der SE Freising testete gegen einen Kreisklassisten – und feierte einen Kantersieg. Freising ließ Eitting keine Chance und siegte nach 90 Minuten mit 8:1 gegen den Außenseiter.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
5
2
Abpfiff

Für Bezirksliga-Aufsteiger Allershausen gab es im Duell gegen Kreisligist Unterbruck einen Dämpfer. Unterbruck setze sich mit 5:2 durch, zur Halbzeit führte der Außenseiter bereits mit 3:2.

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
SC Kundl
SC KundlSC Kundl
4
0
Abpfiff

Der TuS Raubling feierte einen klaren Erfolg gegen den SC Kundl aus Österreich. Beim 4:0-Heimsieg traf unter anderem Sommerneuzugang Laurin Aßböck für die Inntaler.

Gestern, 19:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
0
3
Abpfiff

Bezirksliga-Absteiger gegen Bezirksliga-Aufsteiger: Altenerding empfing Aufsteiger Phönix München zum Testspiel. Am Ende setzte sich Phönix mit 3:0 gegen den Absteiger aus der Bezirksliga Nord durch.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Fuchstal
SV FuchstalSV Fuchstal
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
0
3
Abpfiff

Bezirksligist SV Raisting setzte sich im Testspiel bei Kreisligist SV Fuchstal mit 3:0 durch – der Außenseiter bot dabei lange Paroli. Bis zur 89. Minute blieb es beim knappen 1:0 für Raisting, erst in den letzten Minuten erhöhte der Bezirksligist.