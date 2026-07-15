Buchbach-Remis im internationalen Test – Kantersieg für Moorenweis

Der TSV Buchbach holte ein Remis im internationalen Testspiel. – Foto: Michael Buchholz

Der TSV Buchbach spielte Remis in einem internationalen Testspiel, Moorenweis und Freising feierten Kantersiege – die oberbayerischen Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung. Alle gestrigen Testspiele auf einen Blick.

Regionalligist TSV Buchbach bestritt ein Testspiel gegen Al-Whada – und zeigte einen starken Auftritt. Dank eines Doppelpacks von Tobis Sztaf holte Buchbach ein Unentschieden. Für den Regionalligisten war es die Generalprobe vor dem Auftakt im Toto-Pokal.

Testspiel zwischen zwei Mannschaften der Bayernliga Süd! Der TSV 1860 Rosenheim setzte sich deutlich in Deisenhofen durch. Schon nach 21 Minuten führten die Rosenheimer mit 4:0 – nach 90 Minuten stand ein 5:2-Erfolg des Aufsteigers auf der Anzeigetafel

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis feierte im Testspiel gegen Kreisklassist FC Weil einen klaren Erfolg. Zur Pause führte der Favorit bereits mit 5:0, am Ende wurde es sogar zweistellig. Moorenweis siegte mit 10:0.

Auch der SE Freising testete gegen einen Kreisklassisten – und feierte einen Kantersieg. Freising ließ Eitting keine Chance und siegte nach 90 Minuten mit 8:1 gegen den Außenseiter.

Für Bezirksliga-Aufsteiger Allershausen gab es im Duell gegen Kreisligist Unterbruck einen Dämpfer. Unterbruck setze sich mit 5:2 durch, zur Halbzeit führte der Außenseiter bereits mit 3:2.

Der TuS Raubling feierte einen klaren Erfolg gegen den SC Kundl aus Österreich. Beim 4:0-Heimsieg traf unter anderem Sommerneuzugang Laurin Aßböck für die Inntaler.

Bezirksliga-Absteiger gegen Bezirksliga-Aufsteiger: Altenerding empfing Aufsteiger Phönix München zum Testspiel. Am Ende setzte sich Phönix mit 3:0 gegen den Absteiger aus der Bezirksliga Nord durch.