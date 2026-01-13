Buchbach: Petrovic-Nachfolger im Anflug

Die Buchbacher haben Ersatz für Aleksandro Petrovic gefunden. Jetzt müssen nur noch letzte Details geklärt werden. – Foto: Michael Buchholz

Die Trainersuche beim TSV Buchbach steht vor dem Abschluss. Ein Nachfolger von Aleksandro Petrovic, der im Dezember das Angebot der SpVgg Greuther Fürth angenommen hat und nun als Co-Trainer bei den Profis des Kleeblatts arbeitet, ist im Anflug.

"Wir sind uns mit einem Kandidaten soweit einig. Die finalen Gespräche laufen, es sind noch ein paar Details zu klären. Deshalb können wir noch nicht Vollzug melden", verrät Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Die Klärung dieser Details könne sich zeitlich durchaus noch ein wenig hinziehen. Aber auch für etwaige Unwägbarkeiten sind die Buchbacher gerüstet, wie Hanslmaier bestätigt: "Wir haben da nicht den ganz großen Druck. Falls die Personalie bis zum Vorbereitungsstart am 21. Januar nicht in trockenen Tüchern sein sollte, werden bis auf Weiteres unser Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier und die beiden Co-Trainer Kevin Hingerl und Johannes Klein die Trainingseinheiten leiten."



Nach Cheftrainer Aleksandro Petrovic hat sich in der Winterpause auch Mittelfeldstratege Sascha Hingerl verabschiedet. Der 26-Jährige wagt den Sprung in den Profibereich und probiert`s beim Drittligisten Jahn Regensburg. Ein herber Verlust natürlich für die Buchbacher, aber auch ein nachvollziehbarer Schritt von Hingerl. "Regensburgs Sportdirektor Alex Schmalhofer, der ja früher bei uns in Buchbach gespielt hat, hat Sascha zweimal vor Ort unter die Lupe genommen. Der Jahn wollte ihn unbedingt haben und Alex wird sich bei der Verpflichtung schon etwas gedacht haben. Die Qualitäten, um sich in Regensburg durchzusetzen, bringt Sascha auf alle Fälle mit. Interessant zu beobachten wird sein, wie schnell er sich an die Profibedingungen gewöhnen kann" , meint Hanslmaier.

Herber Verlust: Auf die Dienste von Sascha Hingerl (am Ball) müssen die Buchbacher in der Frühjahrsrunde verzichten. – Foto: Marc Marasescu

Der Abgang des spielstarken Sechsers hinterlässt eine große Lücke beim TSV. Kann diese in der Winter-Transferperiode noch geschlossen werden? "Sascha eins zu eins zu ersetzen, das wird so gut wie unmöglich sein. Er hatte sich in der Regionalliga zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler entwickelt. Freilich sind wir aufgrund des Substanzverlusts auf der Suche nach Verstärkung. Mal schauen, was sich bis Ende Januar noch tut. Vielleicht nehmen wir noch den ein oder anderen jungen Spieler dazu", so Hanslmaier. Offiziell beendet hat auch Adrian Alexy seinen Versuch, in der Regionalliga Fuß zu fassen. Das 20-jährige Sturmtalent ist nach nur einem halben Jahr in Buchbach in der Winterpause zu seinem Heimatverein SV Walpertskirchen zurückgekehrt. Zu einem Einsatz in der Regionalliga reichte es nicht.



