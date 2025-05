Buchbach peilt Vize-Meisterschaft der Regionalliga an: „Haben es selbst in der Hand“

Trotz spätem Nackenschlag beim 1:1 in Aubstadt hat der TSV Buchbach die Vize-Meisterschaft der Regionalliga in eigener Hand. Es wäre die beste Saison der Vereinsgeschichte.

Der TSV Buchbach hat im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Regionalliga Bayern weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Nach dem 1:1 am Samstag beim TSV Aubstadt sind die Rot-Weißen jetzt alleiniger Tabellenzweiter und können mit einem Sieg am Samstag gegen die SpVgg Hankofen-Hailing die historische Platzierung absichern, zumal Würzburg nur zu einem Remis gegen Fürth 2 kam und Bayreuth beim 0:1 in Hankofen sogar komplett leer ausgegangen ist.