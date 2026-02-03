Buchbach: Mackic geht in die Bayernliga & heuert in Schwaig an

In Schwaig in unmittelbarer Nähe des Münchner Flughafens wird der Defensivspezialist mit offenen Armen empfangen. "Nerman ist ein Wunschspieler von mir. Wir haben uns schon vor längerer Zeit unterhalten und der Kontakt ist nie abgerissen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat und ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des TSV Buchbach für die hervorragende Zusammenarbeit", lässt Cheftrainer Christian "Wiggerl" Donbeck wissen.



Nerman Mackic, der sich in der Innnenverteidigung oder auf der Sechs am wohlsten fühlt, kam mit 13 Jahren aus Kroatien nach Erding und war in der Jugend für die SpVgg Altenerding, den FC Deisenhofen und die SpVgg Landshut aktiv. Von der "Spiele" aus der niederbayerischen Bezirkshauptstadt wagte er den Sprung zum 1. FC Kaiserslautern in die U19-Bundesliga. Der Durchbruch bei den "Roten Teufeln" vom Betzenberg blieb ihm allerdings verwehrt und so kehrte er nach Bayern zurück, wo er zunächst die Schuhe für Türkspor Augsburg in der Bayernliga schnürte. Im Sommer 2023 zog es ihn dann zum TSV Buchbach. Beim "Kultklub" konnte er sich aber auf Dauer nicht als Stammspieler etablieren. "Für mich war klar, dass ich, wenn ich Buchbach verlassen werde, nur nach Schwaig gehen werde", betont Mackic nach seinem Wechsel zu den Sportfreunden.





Beim TSV Buchbach hatte Mackic keinen leichten Stand, Abteilungsleiter Georg Hanslmaier verliert aber kein schlechtes Wort über ihn: "Nerman ist ein guter Typ und ein feiner Kerl. Er hat seinen Job immer gut erledigt, nur leider hatte er immer wieder Verletzungspech. Er wohnt in Erding und deshalb haben wir ihm auch keine Steine in den Weg gelegt. Wir wünschen ihm alles Gute und ich bin mir sicher, dass er Schwaig weiterhelfen kann."