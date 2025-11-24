Buchbach lieferte „180 geile Minuten gegen Bayern“ diese Saison – aber ohne Erfolg

Buchbach – Sechs Tore gegen Bayern München 2 in einer Saison, aber kein einziges Pünktchen – der TSV Buchbach ist am Freitagabend gegen die Mannschaft von Trainer Holger Seitz erneut leer ausgegangen und unterlag 3:4.

Wie schon bei der 3:6-Niederlage im Hinspiel hat Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic seine Mannschaft auf Augenhöhe gesehen: „Ich denke nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir ein deutliches Chancenplus.“ Ähnlich sah es auch Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier: „Wir haben in dieser Saison 180 geile Minuten gegen Bayern gesehen – leider ohne Ertrag.“

Buchbach begann sehr selbstbewusst und hatte guten Möglichkeiten durch Tobias Stoßberger und Daniel Muteba, auf der anderen Seite hielt Keeper Ludwig Zech gegen Guido Della Rovere den TSV-Kasten sauber. Trotz tiefen Bodens suchten beide Mannschaften nach spielerischen Lösungen, wobei der Vizemeister zunächst den besseren Plan hatte.

Buchbach geht vorerst in Führung – Freude hält nur kurz an

Nach einigen Halbchancen gingen die Buchbacher in der 41. Minute in Front, als die Gäste im Anschluss an eine Ecke den Schuss von Sammy Ammari auf der Linie klären konnten, aber Samed Bahar im Getümmel noch die freie Schussbahn fand. Nur vier Minuten später klärte Philipp Walter einen Schuss von Tim Binder auf der Linie, doch in der Nachspielzeit war es dann Kapitän Anton Heinz, der Zech im zweiten Versuch mit viel Übersicht zum Ausgleich überwand.

Nach Wiederbeginn erwischten die Münchner den besseren Start und gingen durch ein Eigentor von Rocco Tavra in Front (50.), der einen Querpass von Della Rovere in die eigenen Maschen lenkte. Dann drehten die Gäste auf und legten gleich durch einen direkten Freistoß von Heinz nach (55.), den Albano Gashi unhaltbar für Zech abgefälscht hatte. Bayern blieb am Drücker und erhöhte nach Vorarbeit von Della Rovere durch Bender auf 4:1.

Buchbach kann sich am Ende nicht mehr belohnen und geht leer aus

„Etwas unüblich für eine U-Mannschaft haben die Bayern ihre Möglichkeiten eiskalt ausgenutzt, wobei wir die Partie mit etwas mehr Spielglück noch auf unsere Seite ziehen hätten können“, so Bichlmaier. In der 67. Minute verkürzte der TSV nach Flanke von Bahar durch Tobias Heiland auf 2:4 und witterte wieder Morgenluft. Richtig spannend wurde es ab der 78. Minute, als Bahar im Anschluss an eine Ecke den dritten Buchbacher Treffer erzielte. Und auch in der Folge hatten die Gastgeber noch einige gute Gelegenheiten, konnten sich am Ende aber nicht mehr belohnen.

„Für unsere jungen Spieler sind solche Spiele in Buchbach ein Segen. Mit der ganzen Emotionalität, die aufkommt. Und am Ende dann gemeinsam noch mal alles dafür zu tun, um das Tor zu verhindern“, freute sich Seitz über den Lernprozess seines Teams, während Petrovic klarstellte: „Wir haben in der zweiten Halbzeit einfach zu viele Geschenke verteilt.“