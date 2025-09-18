Buchbach legt nach: Regionalligist holt Verteidiger aus Haching

Buchbach – Fußball-Regionalligist TSV Buchbach hat Verteidiger Marinus Erber unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige hatte bis zuletzt bei der SpVgg Unterhaching II gespielt, war aber seit Anfang Juli ohne Verein.

„Ich kannte Marinus durch meine Tätigkeit bei Unterhaching als Individualtrainer“, so Buchbachs sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der die Nachverpflichtung mit den Verletzungen begründet, die den Kader zumindest vorübergehend ausgedünnt haben. Zudem fällt Erber, der in der vergangenen Saison 17 Spiele für die Hachinger in der Bayernliga bestritten hat, unter die U23-Regelung.

„Mannschaft und Trainerteam waren nach dem Probetraining sehr angetan. Wir sehen Potenzial bei ihm und hoffen, dass er sich durchsetzen wird“, sagt Bichlmaier. Ausgebildet wurde der 1,75 Meter große Erber ausschließlich bei der SpVgg Unterhaching, bei der er auch schon 35-mal in der Landesliga aufgelaufen ist. Der Rechtsverteidiger kann auch im zentralen Mittelfeld oder als linker Verteidiger eingesetzt werden und dürfte bereits am Freitag im Kader sein, wenn der Vizemeister den Drittliga-Absteiger Unterhaching empfängt.

Keine Neuigkeiten gibt es in Sachen Tobias Sztaf und Ludwig Zech, die weiterhin suspendiert sind. Bichlmaier: „Wir wollen in dieses Thema erst einmal Ruhe reinbringen, deswegen gibt es dazu auch keine Wasserstandsmeldungen.“