Buchbach kämpft gegen Negativserie im Heimspiel gegen Vilzing

Buchbach – Nach drei Niederlagen in Folge will der TSV Buchbach am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga den Schalter wieder umlegen und in die Erfolgsspur zurückkehren: Die Mannschaft von Trainer Aleksandro Petrovic erwartet am heutigen Freitag um 19 Uhr die DJK Vilzing und möchte unbedingt die Talfahrt stoppen.

„Mir war schon bewusst, dass es nicht immer so laufen kann wie in der letzten Saison. Es gibt solche Phasen, das sieht man ja auch an anderen Mannschaften in anderen Ligen. Aber natürlich nervt es uns, nagt es an uns“, erklärt Petrovic. Er macht aber deutlich: „Das Spiel gegen Vilzing ist für uns die Chance, diese negative Dynamik zu durchbrechen.“

Die Vilzinger, die ihre Aufgabe am vergangenen Wochenende mit dem 1:0-Sieg gegen die kriselnde SpVgg Bayreuth positiv gestalten konnten, rangieren derzeit zwei Punkte hinter den Rot-Weißen. „Vilzing hat schon eine gute Mannschaft, aber sie haben natürlich auch Verletzungssorgen“, sagt Petrovic und spielt dabei auf die Kreuzbandrisse von Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner und Jakob Zitzelsberger an.

Bei den Hausherren hat es Benedikt Orth erwischt, der sich beim 1:4 in Illertissen einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen hat, der ihn mindestens bis zur Winterpause außer Gefecht setzen wird. Wahrscheinlich muss sich der Linksverteidiger sogar einer Operation unterziehen. Er ist damit nach Andreas Hirtlreiter der zweite Langzeit-Ausfall.

Gut, dass Philipp Walter nach seiner Knieverletzung in Illertissen sein Comeback feiern konnte. Ob der Kapitän gegen Vilzing schon in der Anfangsformation stehen wird, ist noch nicht ganz sicher.

Tipp: 2:1 für Buchbach