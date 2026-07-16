Buchbach-Highlight für Walkertshofen - aber Ärger über den BFV

Erwartungsfroh blicken die Kicker des FC Walkertshofen dem Pokalduell gegen den TSV Buchbach entgegen – Foto: Erhard Zettl

Die Gäste reisen mit Respekt zu ihrem Kontrahenten. "Walkertshofen hat eine sehr gute Frühjahrsrunde gespielt und einen Bezirksligist schlägt man nicht im Vorbeigehen. Wir dürfen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem ist es natürlich unser Anspruch, eine Runde weiterzukommen und diese Aufgabe möglichst souverän zu bewältigen", sagt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Nicht auflaufen können bei den Rot-Weißen Daniel Muteba, Josue M'bila sowie die beiden Neuzugänge Oskar Preil und Florian Wiedl.







Für den FC Walkertshofen ist die Partie sicherlich ein Highlight in seiner 59-jährigen Vereinshistorie, denn gegen einen Regionalligisten hat der kleine Dorfklub aus dem Landkreis Kelheim noch nie ein Pfichtspiel bestritten. "Für den ganzen Verein und vor allem für unsere jungen Spieler ist das ein ganz besonderes Ereignis, auf das sich alle freuen dürfen. Sportlich sind die Rollen verteilt und den Dreiklassenunterschied wird man sicherlich auf dem Rasen sehen. Dennoch wollen wir uns bestmöglich präsentieren und ein respektables Ergebnis erzielen", sagt Walkertshofens Spielertrainer Christian Brandl, der allerdings einen Nackenschlag zu verkraften hat. Klassekeeper Michael Wehdanner hat sich an der Schulter verletzt und wird längerfristig ausfallen.





Eine andere Sache wurmt Brandl ebenfalls noch gewaltig. Aufgrund des Pokal-Einsatzes wurde das erste Liga-Match beim FC-DJK Simbach abgesetzt. "Wir hatten uns mit dem Gegner bereits auf einen Nachholtermin Anfang September geeinigt. Dieser wurde von Seiten des BFV-Spielleiters nicht akzeptiert und nun müssen wir Anfang August nach Simbach fahren und voraussichtlich auf ein paar Stammkräfte verzichten. Für so etwas fehlt mir jegliches Verständnis und der BFV braucht sich nicht wundern, wenn irgendwann gar kein Verein mehr am Pokal teilnimmt. Im Endeffekt werden wir für unseren Kreispokalsieg bestraft", grantelt der frühere Landesliga-Torschützenkönig.