Buchbachs Keeper Ludwig Zech ist rechtzeitig zum Start wieder fit. – Foto: Michael Buchholz

Buchbach heiß auf die Premiere: »Da waren wir noch nie« Der TSV blickt auf eine gelungene Vorbereitung zurück und hat vor dem Auftakt bei Türkgücü München personell kaum Sorgen

Der TSV Buchbach ist gewappnet. Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen den Bayernligisten TSV Landsberg haben die Schützlinge von Coach Aleksandro Petrovic die Vorbereitung abgeschlossen und blicken dem Start am kommenden Samstag zu Gast bei Türkgücü München hoffnungsvoll entgegen.

Nach der Generalprobe gegen die Landsberger sparte Petrovic nicht mit Lob für seine Truppe: "Das war gut, der Gegner hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Wir haben hinten gar nichts zugelassen und konnten vorne immer wieder starke Akzente setzen." Auch bei Abteilungsleiter Georg Hanslmaier steigt das Kribbeln, wenn`s nun endlich wieder um Punkte geht: "Die Vorbereitung war gut und intensiv. Und auch wenn wir den Testspielergebnissen nicht allzu viel Bedeutung beimessen wollen, gehen wir mit viel Selbstbewusstsein und voller Vorfreude den Re-Start bei Türkgücü an."

Kann vor dem Start personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: Buchbachs Cheftrainer Aleksandro Petrovic. – Foto: Alfred Brumbauer





Die relativ kurze Auswärtsfahrt in die Landeshauptstadt hält erstaunlicherweise Neuland für den Regionalliga-Dino bereit, wie Hanslmaier verrät: "Für uns ist es die Premiere im Dantestadion. Da waren wir noch nie." Für die Gäste aus dem Landkreis Mühldorf gilt es, an die gezeigte Form aus dem Herbst anzuschließen. Aus den letzten fünf Partien vor der Winterpause holten die Buchbacher starke 13 Zähler. Darunter überzeugende Siege gegen die Topteams aus Illertissen und Bayreuth. Das wird die Messlatte sein. "Wir wollen Platz sechs verteidigen. Das können wir auch schaffen", gibt Hanslmaier die Zielsetzung vor. Nach mühevollen Jahren mit Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag sei eine gewisse Lockerheit rund um den ganzen Verein zu spüren, so der Abteilungsleiter. Lust statt Frust, lautet das Motto.