Buchbach gewinnt „geiles Spiel“ gegen Bayern II - und grüßt von Platz drei

Auch der FC Bayern München 2 konnte die Rekordserie des TSV Buchbach nicht stoppen. Die Rot-Weißen gewannen am Freitagabend vor 1395 Zuschauern 2:1, sind jetzt seit 13 Runden ungeschlagen und haben nach dem zweiten Sieg in dieser Saison gegen die kleinen Bayern Platz drei erobert.

Auf der anderen Seite musste auch Keeper Max Schmitt nach einer Buchbacher Ecke sein ganzes Können aufbieten, um den Einschlag nach einem Kopfball von Samed Bahar zu verhindern. Wagner hatte noch mal ein dickes Ding für die Münchner, doch den Treffer erzielten die Gastgeber, die sich insgesamt geradliniger präsentierten. Und so donnerte Tobias Stoßberger nach einem weiten Ball von Rocco Tavra die Kugel aus vollem Lauf in die Maschen (28.) – sein achter Saisontreffer.

Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen, doch Jonathan Asp Jensen scheiterte an Ludwig Zech, ehe Andreas Hirtlreiter im direkten Gegenzug die Kugel knapp am langen Pfosten vorbeisetzte (3.). Mit einer Direktabnahme machte Maximilian Wagner wenig später die Ambitionen der Gäste klar.

Buchbach vor dem Tor „konsequenter“

„Von der ersten Minute war es ein munteres Spiel mit vielen Chancen, wobei ich uns schon deutlich aktiver und besser gesehen habe“, so die Einschätzung von TSV-Coach Aleksandro Petrovic, die Gästetrainer Holger Seitz in etwa teilte: „Ich denke, dass die Zuschauer ein gutes Spiel gesehen haben, von beiden Mannschaften. Auch mit meiner Mannschaft bin ich grundsätzlich zufrieden. Was am Ende den Unterschied gemacht hat, waren die Situationen vor dem Tor, wo Buchbach einfach konsequenter war.“

Während Sascha Hingerl noch vor der Pause den zweiten Buchbacher Treffer verpasste, hatte der Buchbacher Mittelfeldspieler nach dem Seitenwechsel dann mit einem Lattenschuss Pech. Umgekehrt scheiterte auch Jensen an der Latte (54.), ehe Lennard Becker einen langen Freistoß von Schmitt verlängerte und Samuel Unsöld die Gunst der Stunde zum Ausgleich nutzte (61.). Petrovic: „In der zweiten Halbzeit haben wir dann gesehen, wenn wir die Aktivität etwas vermissen lassen, machen wir den Gegner auch stark, aber die Jungs haben sich da super rausgekämpft.“

Die Antwort der Buchbacher ließ nämlich nicht lange auf sich warten: In der 63. Minute war es Bahar, der nach einem Freistoß von Tobias Heiland den Siegtreffer köpfte. „Absolut geiles Speil, in der ersten Halbzeit haben wir es überragend gemacht“, freute sich der Torschütze und verteilte ein dickes Kompliment an Petrovic: „Unser Trainer macht es in dieser Saison überragend mit uns und wir ziehen mit.“