Ein Sieg würde Buchbach punktgleich mit Würzburg bringen – ein Verfolgerduell, das für beide Teams richtungsweisend ist. – Foto: FuPa

Buchbach gegen Bundesliga-Reserve – Gelingt die Revanche? Platz vier gegen Rang zehn Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Buchbach FC Augsburg II

Der TSV Buchbach erwartet die Reserve des FC Augsburg und sinnt sich auf eine Revanche für die Hinrundenniederlage.

Heute, 19:00 Uhr TSV Buchbach Buchbach FC Augsburg FC Augsburg II 19:00 live PUSH Die Monsterserie des TSV Buchbach ist am vergangenen Wochenende in Vilzing gerissen. Jetzt wollen die Rot-Weißen aber sofort wieder Punkte sammeln und die letzten drei Spiele in der Regionalliga Bayern möglichst erfolgreich gestalten. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich dem Tabellenvierten heute um 19 Uhr, wenn der FC Augsburg 2 seine Visitenkarte in der SMR-Arena abgibt.

Vor dem 1:3 bei Vizemeister Vilzing am vergangenen Samstag blieben die Buchbacher bei 15 Spielen fast eine gesamte Halbserie ungeschlagen, die letzte Niederlage vor dieser Erfolgswelle hatten die Rot-Weißen am 18. Oktober beim 2:3 in Augsburg quittieren müssen. „Wir wollen sofort zurück in die Erfolgsspur. Die Wut nach der unglücklichen Niederlage in Vilzing war groß.“