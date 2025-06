Buchbach feiert ersten Sieg: „Haben verstanden, dass 80 Prozent nicht reichen“

Die Rot-Weißen gingen durch einen Treffer von Kapitän Philipp Walter früh in Führung (5.) und konnten drei Minuten später nach einem Eigentor von Muck Riedmüller das 2:0 bejubeln. Für das 3:0 zeichnete der eingewechselte Daniel Gaedke per Strafstoß verantwortlich (70.), ehe der Ex-Buchbacher Moritz Sassmann – ebenfalls vom Punkt – in der 76. Minute verkürzte. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Gaedke (79.).

Seit gestern befinden sich die Buchbacher im Trainingslager in Bischofshofen. An diesem Samstag um 11 Uhr findet ein weiteres Testspiel gegen den österreichischen Mitte-Regionalligisten Bischofshofen statt. Am Tag der Rückreise ist als weiteres Team-Event am Sonntag ein Paddle-Tennis-Turnier in Erding geplant.