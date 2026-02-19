Buchbach erlöst – Geretsried, VfB und Dornen in Torlaune

Wie am Faschingsdienstag hagelte es am Aschermittwoch Tore auf den oberbayerischen Fußballplätzen. Ein Überblick über die Duelle.
Der TSV Buchbach kann es doch: Nach vier sieglosen Testspielen in Serie gewann der Kultklub wieder. Erfreulich: Benedikt Orth gab sein Comeback nach langer Verletzung. Die Tore in Deisenhofen erzielten Albano Gashi und Alexander Mehring. Bei Deisenhofen vertraute Andreas Pummer einmal mehr vielen jungen Spielern. So startete unter anderem FCD-Talent Bastian Amann im Kasten. Ex-Junglöwe Niclas Groß wurde eingewechselt.
FC Deisenhofen – TSV Buchbach 0:2
FC Deisenhofen: Bastian Amann, Tobias Nickl (61. Jan Krettek), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Leon Müller-Wiesen (61. Jonas Herrmann), Björn Jost, Noah Semmler (61. Lukas Vollmer), Lennard Jung (61. Andreas Perneker), Florian Weber (61. Niclas Groß), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Rocco Tavra (61. Philipp Walter), Samed Bahar, Kevin Hingerl (61. Sammy Ammari), Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland (61. Marinus Erber), Albano Gashi (74. Erwin Ndombe), Philipp Zimmerer (61. Daniel Muteba), Tobias Stoßberger (61. Benedikt Orth), Andreas Hirtlreiter (74. Reza Sakhi Zada), Romeo Ivelj (61. Alexander Mehring) - Co-Trainer: Johannes Klein - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen)
Tore: 0:1 Albano Gashi (37.), 0:2 Alexander Mehring (81.)
Geretsried hat sein letzten Testspiel vor dem Bayernliga-Start klar gewonnen. Der Start gegen Landesliga-Kellerkind Garmisch-Partenkirchen lief aber anders als erhofft: Gleich zweimal lag der TuS nach Toren von Schrimpf (0:1, 9.) und Ende (1:2, 21.) zurück. Noch vor der Pause drehte der Bayernligist aber die Partie und riss in der zweiten Hälfte ein Torefeuerwerk ab. Insgesamt trafen gleich sieben Geretsrieder beim 9:3-Schützenfest. TuS-Tormaschine Ivkovic erzielte als einziger einen Doppelpack.
TuS Geretsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 9:3
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (46. Mihajlo Vjestica), Christian Wiedenhofer (65. Isni Redjepi), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis (65. Keita Kawai), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (71. Linus Falck), Thomas Puscher, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (71. Johannes Lex) - Trainer: Daniel Dittmann
1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Nicolai Bierling, Moritz Schwarz, Philippe Schulz, Lukas Kunzendorf, Jonas Schrimpf, Patrik Cerovečki, Philipp Solleder, Robin Reiter (76. Marcos Cataldi), Lukas Ende (46. Sebastian Stechele), Andreas Klier (53. Felix Andreitchenko) - Trainer: Khaled Michael Abdo
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim)
Tore: 0:1 Jonas Schrimpf (9.), 1:1 Tyrone Prepeluh (16.), 1:2 Lukas Ende (21.), 2:2 Anastasios Karpouzidis (26.), 3:2 Nicolai Bierling (38. Eigentor), 4:2 Adrian Hofherr (57.), 5:2 Tyrone Prepeluh (59.), 6:2 Daniel Krebs (70.), 7:2 Sebastian Schrills (76.), 8:2 Srdan Ivkovic (79.), 8:3 Patrik Cerovečki (81.), 9:3 Srdan Ivkovic (88.)
Der SV Dornach hat das Landesliga-Duell gegen 1865 Dachau deutlich gewonnen: Bereits zur Pause führte der Aufsteiger dank eines frühen Tores von Can Bozoglu. In der zweiten Hälfte schraubten Fabian Aicher, Leon Rexhaj, Markus Beck und Junes Amdouni das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Erfreulich: Bayernliga-Neuzugang Amdouni traf sogar gleich doppelt. Den 1865-Ehrentreffer erzielte Antonios Masmanidis kurz vor Schluss.
SV Dornach – TSV 1865 Dachau 6:1
SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Simon Kampmann, Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Adama Diarra, Can Bozoglu, Fabian Aicher - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl
TSV 1865 Dachau: Valentin Kriegel, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Leon Pfeiffer, Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Niklas Teschauer
Tore: 1:0 Can Bozoglu (22.), 2:0 Fabian Aicher (49.), 3:0 Leon Rexhaj (50.), 4:0 Junes Amdouni (59.), 5:0 Junes Amdouni (62.), 6:0 Markus Buck (68.), 6:1 Antonios Masmanidis (85.)
Der VfB Hallbergmoos ließ Kreisligisten Allershausen keine Chance. Moritz Sassmann sorgte früh für die VfB-Führung (7.) und stellte kurz vor der Pause auf 4:0 (37.). Zur Pause wechselte VfB-Trainer Andreas Giglberger fleißig durch, seine Mannschaft ließ aber nicht nach.
Ein Eigentor von Roman Pichler eröffnete den Hallbergmooser Torreigen der zweiten Hälfte, den Duje Vukman (82.) mit dem 8:0 abrundete. Im Anschluss bedankte sich der VfB bei Allershausen, die kurzerhand als Testspielgegner eingesprungen waren.
VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Allershausen 8:0
VfB Hallbergmoos-Goldach: Mustafa Bilgin, Christoph Mömkes (46. Arian Kurmehaj), Valentin Thalmeier (46. Daniel Müller), Andreas Giglberger (46. Christian Wimmer), David Küttner (46. Jonas Mayr), Tobias Krause (46. Johannes Petschner), Florian Schmuckermeier (46. Alexandros Tzikas), Moritz Sassmann (46. Julian Kristo), Andreas Kostorz, Simon Werner (64. Valentin Bamberger), Emil Kierdorf (46. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
TSV Allershausen: Simon Raabe, Sebastian Kny, Roman Pichler, Alexander Holzmaier, Felix Bachmann, Luca Rothamer, Thomas Ostermaier, Florian Pabst, Simon Hilmer, Florian Augscheller, Alexander Christophersen - Trainer: Michael Stiller
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben)
Tore: 1:0 Moritz Sassmann (7.), 2:0 Emil Kierdorf (19.), 3:0 Florian Schmuckermeier (28.), 4:0 Moritz Sassmann (37.), 5:0 Roman Pichler (46. Eigentor), 6:0 Jonas Mayr (52.), 7:0 Arian Kurmehaj (62.), 8:0 Duje Vukman (82.)
