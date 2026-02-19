Buchbach erlöst – Geretsried, VfB und Dornen in Torlaune

Marc Unterberger (l.) startet in Buchbach ein neues Kapitel. Für Daniel Dittmann (r.) wird die Rückrunde die Abschiedstournee beim TuS Geretsried. – Foto: Buchbach; TuS Geretsried

Wie am Faschingsdienstag hagelte es am Aschermittwoch Tore auf den oberbayerischen Fußballplätzen. Ein Überblick über die Duelle.

Der TSV Buchbach kann es doch: Nach vier sieglosen Testspielen in Serie gewann der Kultklub wieder. Erfreulich: Benedikt Orth gab sein Comeback nach langer Verletzung. Die Tore in Deisenhofen erzielten Albano Gashi und Alexander Mehring. Bei Deisenhofen vertraute Andreas Pummer einmal mehr vielen jungen Spielern. So startete unter anderem FCD-Talent Bastian Amann im Kasten. Ex-Junglöwe Niclas Groß wurde eingewechselt.

Geretsried hat sein letzten Testspiel vor dem Bayernliga-Start klar gewonnen. Der Start gegen Landesliga-Kellerkind Garmisch-Partenkirchen lief aber anders als erhofft: Gleich zweimal lag der TuS nach Toren von Schrimpf (0:1, 9.) und Ende (1:2, 21.) zurück. Noch vor der Pause drehte der Bayernligist aber die Partie und riss in der zweiten Hälfte ein Torefeuerwerk ab. Insgesamt trafen gleich sieben Geretsrieder beim 9:3-Schützenfest. TuS-Tormaschine Ivkovic erzielte als einziger einen Doppelpack. TuS Geretsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 9:3

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (46. Mihajlo Vjestica), Christian Wiedenhofer (65. Isni Redjepi), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis (65. Keita Kawai), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (71. Linus Falck), Thomas Puscher, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (71. Johannes Lex) - Trainer: Daniel Dittmann

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Nicolai Bierling, Moritz Schwarz, Philippe Schulz, Lukas Kunzendorf, Jonas Schrimpf, Patrik Cerovečki, Philipp Solleder, Robin Reiter (76. Marcos Cataldi), Lukas Ende (46. Sebastian Stechele), Andreas Klier (53. Felix Andreitchenko) - Trainer: Khaled Michael Abdo

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim)

Tore: 0:1 Jonas Schrimpf (9.), 1:1 Tyrone Prepeluh (16.), 1:2 Lukas Ende (21.), 2:2 Anastasios Karpouzidis (26.), 3:2 Nicolai Bierling (38. Eigentor), 4:2 Adrian Hofherr (57.), 5:2 Tyrone Prepeluh (59.), 6:2 Daniel Krebs (70.), 7:2 Sebastian Schrills (76.), 8:2 Srdan Ivkovic (79.), 8:3 Patrik Cerovečki (81.), 9:3 Srdan Ivkovic (88.) Landesligisten unter sich: Dachau 65 geht bei Dornach unter

Der SV Dornach hat das Landesliga-Duell gegen 1865 Dachau deutlich gewonnen: Bereits zur Pause führte der Aufsteiger dank eines frühen Tores von Can Bozoglu. In der zweiten Hälfte schraubten Fabian Aicher, Leon Rexhaj, Markus Beck und Junes Amdouni das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Erfreulich: Bayernliga-Neuzugang Amdouni traf sogar gleich doppelt. Den 1865-Ehrentreffer erzielte Antonios Masmanidis kurz vor Schluss. SV Dornach – TSV 1865 Dachau 6:1

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Simon Kampmann, Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Adama Diarra, Can Bozoglu, Fabian Aicher - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

TSV 1865 Dachau: Valentin Kriegel, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Leon Pfeiffer, Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Niklas Teschauer

Tore: 1:0 Can Bozoglu (22.), 2:0 Fabian Aicher (49.), 3:0 Leon Rexhaj (50.), 4:0 Junes Amdouni (59.), 5:0 Junes Amdouni (62.), 6:0 Markus Buck (68.), 6:1 Antonios Masmanidis (85.) Hallbergmoos fertigt Kreisligist Allershausen mit 8:0 ab