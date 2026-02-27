Buchbach-Coach Unterberger feiert „nach 14 Monaten“ sein Comeback

Der TSV Buchbach startet gegen Fürth II ins neue Jahr. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

„Für mich ist das eine doppelte Freude: Zum einen freue ich mich zusammen mit der Mannschaft und dem ganzen Trainerteam, dass es endlich wieder um Punkte geht, zum anderen ist es für mich schon ein ganz besonderer Moment, wenn ich nach 14 Monaten, in denen ich Fußball entweder als Zuschauer oder im Fernsehen erlebt habe, wieder in Verantwortung an der Seitenlinie stehen kann“, so Unterberger.

Premiere für den neuen Trainer Marc Unterberger beim Fußball-Regionalligisten TSV Buchbach am heutigen Freitag: Angesichts des milden Frühlingswetters stehen die Zeichen gut, dass der Punktspielstart der Rot-Weißen um 19 Uhr gegen die SpVgg Greuther Fürth 2 stattfinden kann.

Trotz der sehr durchwachsenen Vorbereitung mit vielen Gegentoren und einigen Niederlagen sieht der neue Coach dem Re-Start optimistisch entgegen: „Die Mannschaft hat mir versichert, dass ich mir keine Sorgen machen muss, und hat gesagt, dass sie am Start sein wird, wenn es wieder um Punkte geht.“ Mit 27 Punkten haben die Buchbacher auf Rang zehn überwintert, haben bei zwölf Zählern Vorsprung auf die Relegationsränge ein ordentliches Polster, dürfen sich aber keineswegs ausruhen. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen, und gerade Profireserven wie die SpVgg Greuther Fürth 2 und der FC Augsburg 2, die aktuell im Tabellenkeller stehen, können im Bedarfsfall immer eine Schippe drauflegen.

Man habe die letzten Spiele der Fürther auf Video analysiert. Dennoch solle sich sein Team „auf unsere eigene Leistung konzentrieren“. Man kann aber davon ausgehen, dass sich die vielen jungen Talente um Leader Daniel Adlung über die Winterpause weiterentwickelt und einige Jugendfehler abgelegt haben.

Bei den Gastgebern kann Unterberger fast auf den kompletten Kader zurückgreifen, lediglich Kreuzband-Patient Tobias Sztaf steht definitiv nicht zur Verfügung und auch für Daniel Muteba (Probleme mit dem Sprunggelenk) dürfte die Partie zur früh kommen. Der leicht kränkelnde Manuel Mattera wird wohl ebenfalls noch geschont. „Ich habe meine Aufstellung im Kopf, wenn nicht in letzter Sekunde noch etwas dazwischenkommt, steht die Startelf. Alle sind vorbereitet, ich habe jeden in seiner Rolle, auf die er sich einstellen muss, abgeholt“, so Unterberger, der sich freut, dass der lange verletzte Benedikt Orth wieder eine vollwertige Alternative ist. Gut möglich, dass auch die beiden Winterzugänge Philipp Zimmerer und Jonas Wieselsberger gleich auflaufen werden. Tipp: 3:1 für Buchbach