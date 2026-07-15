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Testspiel
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Buchbach bietet Al-Wahda Paroli - Besonderer Test für Vilzing
Auch Memmingen und Eltersdorf testen nochmal
von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Härtetest für Tobi Heiland und den TSV Buchbach gegen die Araber von Al-Wahda. – Foto: Michael Buchholz
Für die Regionalligisten geht es in Sachen Vorbereitung auf die Zielgerade. Die letzten Tests gehen über die Bühne, bevor am kommenden Wochenende der Pflichtspielauftakt wartet. Zunächst steht die erste Runde im Bayerischen Totopokal an, kommende Woche fällt dann der Startschuss in der Liga.
Das Testspiel-Highlight wartete am Dienstagabend auf den TSV Buchbach. Beim Dorfverein aus dem Landkreis Mühldorf hatte sich Besuch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angekündigt, genauer gesagt aus der Hauptstadt Abu Dhabi. Der Al Wahda Sports Cultural Club, einer der populärsten Klubs in den Emiraten, bestreitet gerade ein Trainingslager in Bad Gögging (Lkr. Kelheim) und testete gegen den Regionalligisten. Nach flotten 90 Minuten stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. "Ein sehr guter Härtetest war das für uns! Es war ein intensives, schnelles Spiel auf Regionalliga-Niveau. Wir konnten allen Akteuren noch einmal Spielpraxis verschaffen", so ein zufriedener TSV-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier.
Für die Buchbacher geht`s am Freitag schon weiter. Dann gastiert der TSV beim niederbayerischen Bezirksligisten FC Walkertshofen im Rahmen der ersten Runde des Bayerischen Totopokals. Am Samstag bestreiten die Buchbacher dann noch ein kurzfristig anberaumtes Testspiel zuhause gegen den VfR Mannheim. Der Regionalliga-Aufsteiger aus der Kurpfalz befindet sich derzeit im Trainingslager in Ingolstadt. Anpfiff ist um 16 Uhr.
Der Meister der Bayernliga Nord will sich für den Saisonauftakt noch einmal Selbstvertrauen holen und gastiert beim Kreisklassisten im Landkreis Bamberg. Los geht`s dann nächste Woche mit dem Auftaktkracher in der Regionalliga Bayern, wenn die "Quecken" im Grünwalder Stadion bei den Bayern-Amateuren gastieren.
Der FC Memmingen schiebt noch kurzfristig einen internationalen Test ein. Die Elf von Coach Matthias Günes empfängt die Österreicher vom FC Lauterach. Die Vorarlberger kämpfen in der Regionalliga West um Punkte und Tore.