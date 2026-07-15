Buchbach bietet Al-Wahda Paroli - Besonderer Test für Vilzing Auch Memmingen und Eltersdorf testen nochmal von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Härtetest für Tobi Heiland und den TSV Buchbach gegen die Araber von Al-Wahda. – Foto: Michael Buchholz

Für die Regionalligisten geht es in Sachen Vorbereitung auf die Zielgerade. Die letzten Tests gehen über die Bühne, bevor am kommenden Wochenende der Pflichtspielauftakt wartet. Zunächst steht die erste Runde im Bayerischen Totopokal an, kommende Woche fällt dann der Startschuss in der Liga.

Gestern, 18:30 Uhr TSV Buchbach Buchbach AlWhada SC AlWhada SC 2 2

Das Testspiel-Highlight wartete am Dienstagabend auf den TSV Buchbach. Beim Dorfverein aus dem Landkreis Mühldorf hatte sich Besuch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angekündigt, genauer gesagt aus der Hauptstadt Abu Dhabi. Der Al Wahda Sports Cultural Club, einer der populärsten Klubs in den Emiraten, bestreitet gerade ein Trainingslager in Bad Gögging (Lkr. Kelheim) und testete gegen den Regionalligisten. Nach flotten 90 Minuten stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. "Ein sehr guter Härtetest war das für uns! Es war ein intensives, schnelles Spiel auf Regionalliga-Niveau. Wir konnten allen Akteuren noch einmal Spielpraxis verschaffen", so ein zufriedener TSV-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier.



Für die Buchbacher geht`s am Freitag schon weiter. Dann gastiert der TSV beim niederbayerischen Bezirksligisten FC Walkertshofen im Rahmen der ersten Runde des Bayerischen Totopokals. Am Samstag bestreiten die Buchbacher dann noch ein kurzfristig anberaumtes Testspiel zuhause gegen den VfR Mannheim. Der Regionalliga-Aufsteiger aus der Kurpfalz befindet sich derzeit im Trainingslager in Ingolstadt. Anpfiff ist um 16 Uhr. Heute, 17:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn DJK Vilzing DJK Vilzing 17:00 live PUSH

Die zwei besten Teams Ostbayerns treffen sich zum reizvollen Vergleich. Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum trifft dabei auf seine Vergangenheit - Die zwei besten Teams Ostbayerns treffen sich zum reizvollen Vergleich. Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum trifft dabei auf seine Vergangenheit - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spielvorschau!