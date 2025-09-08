Buchbach besiegt Burghauser Bender-Buben

Vizemeister TSV Buchbach hat das Lokalderby der Regionalliga gegen den SV Wacker Burghausen 3:1 gewonnen und bleibt auf eigenem Platz ungeschlagen. Das Team erwischte vor 1095 Zuschauern einen Start nach Maß und ging bereits in der 3. Minute in Führung, als Tobias Stoßberger eine Vorlage von Albano Gashi verwertete.

Ehe die Gäste antworten konnten, wurde die Partie für zehn Minuten unterbrochen, weil die Burghauser Fans einen Konfetti-Regen im Buchbacher Strafraum niedergehen ließen, der erst einmal beseitigt werden musste.

Danach blieb die Partie erst einmal relativ zerfahren, wobei die Gastgeber erneut eher ins Spiel fanden und sich vor allem im Mittelfeld ein Übergewicht erarbeiten konnten. Das lag auch daran, dass Wacker-Coach Lars Bender seine Elf mit einer Fünfer-Kette spielen ließ, sodass es im Zentrum etwas an Präsenz fehlte. Buchbach wirkte gefährlicher, auch weil die Petrovic-Elf mit klugen Spielverlagerungen für Überraschungsmomente sorgen konnte.

Die erste Möglichkeit der Gäste gehörte Mateo Zetic, doch Marcel Brinkmann zeigte sich auf dem Posten (17.). Deutlich gefährlicher wurde es, als Zetic nach einem Steilpass von Felix Bachschmid die Latte traf und der Nachschuss durch Noa-Gabriel Simic gerade noch geblockt werden konnte.

TSV macht in der Schlussphase den Sack zu

Auf der anderen Seite verpasste Stoßberger fünf Minuten später nach Doppelpass mit Tobias Heiland das mögliche 2:0, als er die Kugel über die Latte setzte. In der 33. Minute konnten dann die Gastgeber aber tatsächlich zum zweiten Mal jubeln, als Alexander Sorge im Strafraum ein Handspiel unterlief und Albano Gashi humorlos zum 2:0 verwandelte.

In der 55. Minute fiel der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Tom Sanne nach Vorarbeit von Simicr. Vor allem Sanne sorgte für richtig Betrieb, doch in der 78. Minute zog der Vizemeister dem Lokalrivalen endgültig den Zahn, als Stoßberger nach einem Konter über Gashi zum zweiten Mal zuschlug.