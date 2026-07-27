Buch überrascht TSC mit Blitzstart

– Foto: TSC Neuendettelsau Social Medi

In einem sehr zerfahrenen Landesligaspiel verlor der TSC Neuendettelsau gegen den TSV Buch mit 0:1. Dabei fiel das Gegentor bereits nach 20 Sekunden.

Nichts wurde es für den TSC mit einer Wiedergutmachung für die 1:5 Auftaktpleite in Mögeldorf. Im Gegenteil: Die Mannschaft agierte über die gesamte Spielzeit verunsichert, ohne Selbstvertrauen und gerade in der Offensive fehlte jegliche Durchschlagskraft. Obwohl alle Akteure eine gute Einstellung zeigten und sich nach Kräften wehrten, boten sie den zahlreichen Zuschauern nur Stückwerk und kaum zusammenhängende Aktionen.

Vom Anstoß weg spielten die Gäste einen langen Ball auf Aasem Abu-Baji, der seinen Gegenspieler umspielte und in den Strafraum flankte. Dort verteidigte der TSC ebenfalls nicht gut und Koray Dönek musste den Ball nur noch einschieben. Diese frühe Führung war eine Einladung an die Gäste, sich fortan zurück zu ziehen und den Vorsprung gegen den offensiv harmlosen TSC zu verwalten. Damit plätscherte die Partie dahin, bis vier Minuten vor der Halbzeit nach einem langen Ball aus der TSC Hälfte Innenverteidiger Maximilian Dobra seinen eigenen Torhüter Patrick Bogner über den Haufen rannte. Bevor jedoch Louis Hirschmann den Ball ins verwaiste Tor schieben konnte, ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Finn Banderop (Würzburg), der zum Entsetzen der Gastgeber als einziger auf dem Platz ein Stürmerfoul erkannt haben wollte.

Der TSC rannte nach der Pause weiter an und steckte auch den Rückschlag der Gelb-Roten Karte für Kapitän Simon Zenker weg. Da sich in Tornähe kein Akteur entscheidend durchsetzen konnte, auch die Einwechslung des angeschlagenen Torjägers Moritz Ortner ohne Wirkung blieb und die Gäste ihre Kontergelegenheiten in der Schlussphase leichtfertig vergaben, blieb es bei der knappen Niederlage für den TSC.