Buch überrascht gegen Türkspor, Srbija gewinnt gegen Olympia

– Foto: Fabian Enzensperger

Zwei Sonntagsspiele standen zum Abschluss des 20. Spieltags an. Der FC Srbija Ulm gewann spät gegen den FV Olympia Laupheim mit 1:0. Der TSV 1889 Buch konnte gegen den Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm einen deutlichen 3:0-Sieg feiern.

Es war ein enger Nachmittag, an dem es lange nach einem Untenschieden aussah. Jedoch erzielte dann Vladimir Misic in der 85. Minute das 1:0 für den FC Srbija Ulm und sorgte doch noch für die späten drei Punkte. Der FV Olympia Laupheim wartet damit schon seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg und belegt nun mit 30 Punkten Rang sechs. Der FC Srbija Ulm hingegen holt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und steht nun mit 26 Punkten auf Platz 11. ---



Der TSV Neu-Ulm gelingt mit diesem 4:3 ein echtes Ausrufezeichen gegen den SV Reinstetten, der als Tabellendritter angereist war. Alexander Nikiforov (9.) und Christopher Renz (22.) legten früh vor, doch Dominik Martin antwortete doppelt (26., 34.) und machte das Spiel wieder scharf. Renz traf dann erneut in der 40. Minute zur Führung, Philipp Kolb glich per Foulelfmeter aus (48.), und dann kam dieses späte Finale: Stefan Mladenovic traf in der 90.+4 zum 4:3. Neu-Ulm rückt mit diesem wichtigen Sieg auf Rang neun vor, der SV Reinstetten rutscht auf Platz sechs ab.

---



Der TSV 1889 Buch feiert einen klaren Heimsieg beim Tabellenführer und sorgte für die Überraschung des Spieltags: Moritz Spann traf in der 19. Minute zum 1:0, Timo Leitner erhöhte in der 41. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Timo Leitner erzielte in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Buch hat nun 26 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz neun. Türkspor Neu-Ulm bleibt trotz der Niederlage mit 42 Punkten Spitzenreiter, musste aber nach 13 ungeschlagenen Spielen wieder einen Niederlage hinnehmen.

---



Der SV Mietingen hielt die Begegnung lange offen, das Ergebnis zur Halbzeit lautete 0:0. Der SC Staig nutzte dann seine Möglichkeiten in der Schlussphase und ging durch Deniz Bihr in der 85. Minute in Führung. Manuel Kohn erhöhte in der Nachspielzeit (90.+4) auf 2:0. Staig hat damit nun 27 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz acht, während Mietingen weiterhin auf Platz 12 bleibt und nur wenige Punkte vor der Abstiegszone steht.

---



Die SSG Ulm 99 wollte als Vierter ein Zeichen setzen – doch der Tabellenletzte FV Bad Schussenried nahm den Punkt dankbar mit. Als Nikolas Lutz in der 52. Minute das 1:0 erzielte, lag für Ulm der Pflichtsieg in der Luft. Aber Patrick Baur schlug nur sechs Minuten später zurück (58.) und konnte den Ausgleich erzielen. Die SSG verpasst die Chance auf den zweiten Platz vorzurücken, für Schussenried war es der erste Punktgewinn nach neun sieglosen Spielen.

---





Der FC Blaubeuren ging durch Drazen Kolenda in der 15. Minute in Führung. Der SV Kressbronn drehte die Partie durch zwei Treffer von Liam Gierer (30., 39.) zwischenzeitlich. Igor Lazarev erzielte in der 55. Minute dann doch noch den Ausgleich für Blaubeuren. Beide Mannschaften teilen sich damit die Punkte, was vor allem für Blaubeuren im Rennen um die Spitzenplätze einen Rückschlag darstellt.

---



Der FV Rot-Weiß Weiler setzt sich auswärts mit 1:0 beim FV Biberach durch und sammelt wichtige Punkte im oberen Tabellenbereich. Den Siegtreffer erzielte Pirmin Fink in der 38. Minute. Der FV Biberach/Riß bleibt ohne eigenen Treffer und muss eine deutliche Niederlage hinnehmen. Weiler bestätigt damit seine stabile Position in der Spitzengruppe. Biberach verbleibt in der Abstiegszone.





