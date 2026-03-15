Buch gewinnt 2:0 gegen Laupheim, SSG Ulm spielt 1:1 gegen Türkspor

– Foto: sgm.tv

Der TSV Buch setzte sich am Sonntagnachmittag vor 280 Zuschauern mit 2:0 gegen den FV Olympia Laupheim durch und schob sich weiter nach oben. Im Spitzenspiel trotzte die SSG Ulm 99 dem Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ein 1:1 ab. Überraschend deutlich fiel dagegen das Ergebnis beim FC Srbija Ulm aus, der sich dem SV Kressbronn mit 1:3 geschlagen geben musste.

Der TSV 1889 Buch bestätigte seine gute Form und gewann das Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim mit 2:0. Fabian Zeh brachte die Gastgeber in der 45. Minute in Führung , in der zweiten Hälfte baute Timo Leitner den Vorsprung in der 67. Minute per Foulelfmeter aus. Mit diesem Sieg setzt sich Buch im oberen Tabellenbereich fest, während Laupheim einen weiteren Rückschlag hinnehmen muss. Der TSV 1889 Buch hat nach dem 2:0-Sieg nun 32 Punkte und steht auf Platz 5 der Tabelle. Der FV Olympia Laupheim wartet nun schon seit acht Spielen auf den nächsten Sieg und rutscht bei 31 Punkten auf Rang 8 ab. ---



Der SV Mietingen begann das Derby mutig und ging durch Christian Glaser in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause übernahm der SV Reinstetten jedoch die Kontrolle über das Spielgeschehen. Karl Hampp erzielte in der 48. Minute den Ausgleich, ehe Dominik Martin mit Treffern in der 51. und 60. Minute die Partie drehte. Philipp Kolb setzte in der 84. Minute mit dem 1:4 den Schlusspunkt, somit konnte der SVR den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr feiern. Der SV Reinstetten verbessert sich auf 33 Punkte und belegt Platz 4. Der SV Mietingen wartet nun schon seit acht Spielen auf den nächsten Dreier und rutscht mit 22 Punkten in die Abstiegszone auf Rang 14 ab.

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Im Spitzenspiel zwischen der SSG Ulm 99 und Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Nikola Stojnovic brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Tobias Häußler glich in der 21. Minute für die SSG Ulm 99 aus. Danach blieb es beim 1:1. Die SSG Ulm 99 steht bei 35 Punkten und belegt Rang 3 der Tabelle. Türkspor Neu-Ulm baut die Tabellenführung mit 46 Punkten aus.

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Der TSV Heimenkirch setzte im Heimspiel gegen den SC Staig ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Tobias Rasch brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Simon Weber erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Jens Geiselmann verkürzte in der 36. Minute für den SC Staig, doch Jens Berger stellte in der 72. Minute den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sahen Maurice Huber für den SC Staig und Haris Handanagic für den TSV Heimenkirch jeweils in der 81. Minute die Rote Karte. Der TSV Heimenkirch steht nun bei 18 Punkten und belegt Platz 15. Der SC Staig hat 27 Punkte und steht auf Rang 10.

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Der TSV Riedlingen sicherte sich im Kellerduell einen wichtigen Heimsieg. Adel Mehidi erzielte in der 40. Minute das einzige Tor der Partie. Bereits in der 17. Minute musste der FV Bad Schussenried nach der Roten Karte gegen Marcel Liebhardt in Unterzahl weiterspielen. Riedlingen brachte die Führung anschließend über die Zeit. Der TSV Riedlingen kann sich mit 23 Punkten auf Platz 12 verbessern. Der FV Bad Schussenried bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter.

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Der FC Blaubeuren erwischte den besseren Start und ging durch Igor Lazarev bereits in der 2. Minute in Führung. Der FV Biberach antwortete jedoch durch Elias Schmid in der 16. Minute mit dem Ausgleich. Adrian Tenea brachte die Gastgeber in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung, Kai Luibrand erhöhte in der 65. Minute auf 3:1. Mirko Dilber verkürzte in der 88. Minute auf 3:2, doch für mehr reichte es bei den Gästen nicht mehr. Der FV Biberach rückt mit 23 Punkten auf Platz 13 vor und konnte nach sechs sieglosen Partien endlich den nächsten Sieg einfahren. Der FC Blaubeuren rutscht mit 32 Punkten auf Rang fünf ab.

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Der FC Srbija Ulm musste sich im Heimspiel dem SV Kressbronn mit 1:3 geschlagen geben. Stefan Jankovic brachte die Gastgeber in der 29. Minute zunächst in Führung. Marko Föger glich in der 45. Minute aus, ehe Liam Gierer in der 55. Minute das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Fabian Großmann sorgte in der 80. Minute für die Entscheidung .Der FC Srbija Ulm steht mit 26 Punkten auf Platz 11, der SV Kressbronn verbessert sich auf 13 Punkte und bleibt auf Rang 16.

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Der TSV Neu-Ulm siegte gegen den Tabellenzweiten FV Rot-Weiß Weiler deutlich. Benjamin Klingen eröffnete den Torreigen in der 32. Minute per Foulelfmeter und erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Maximilian Gross traf in der 62. Minute zum 3:0, ehe Benjamin Klingen in der 72. Minute per Foulelfmeter seinen dritten Treffer erzielte. Oliver Schlotter (76.) und Christopher Renz (80.) stellten schließlich den 6:0-Endstand her. Der TSV Neu-Ulm schiebt sich mit 30 Punkten auf Platz acht vor. Der FV Rot-Weiß Weiler bleibt mit 36 Punkten weiterhin auf Rang zwei.













