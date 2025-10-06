Ein umkämpftes Match lieferten sich die SpVgg Jahn Forchheim (in weiß) und die Quelle Führt (blau) mit dem besseren Ende für die Fürther. – Foto: Lars Malkmus

Buch feiert ersten Saisonsieg – Feucht überrascht den Spitzenreiter Ammerthal und Schwabach mit Torfestivals +++ Quelle Fürth stoppt Forchheim Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Der 14. Spieltag in der Landesliga Nordost hatte es in sich: Während die DJK Ammerthal beim 7:1-Heimsieg gegen Röslau ein Offensivspektakel ablieferte, stürzte der 1. SC Feucht den bislang ungeschlagenen Tabellenführer Eintracht Münchberg. Zudem gelang dem TSV Nürnberg-Buch nach seiner langen Durststrecke der erste Saisonsieg.

Die Serie des FC Eintracht Münchberg ist gerissen. Gegen den 1. SC Feucht kassierte der Tabellenführer die erste Niederlage der Saison – und das nach einer 1:0-Führung. Noah Wich hatte die Oberfranken in der 29. Minute in Front gebracht, doch Feucht drehte die Partie in einer furiosen Schlussphase. Jannik Kiebler (79.), Jannik Schneider (82.) und Joel Teukam Noumessi (90.) sorgten für den 3:1-Auswärtssieg der Ulhaas-Elf, die damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelte.

Die DJK Ammerthal präsentierte sich beim 7:1-Heimerfolg gegen den FC Vorwärts Röslau in Torlaune. Besonders Simon Pirner avancierte mit einem Dreierpack (25., 38., 41.) zum überragenden Mann des Spiels. Bereits nach elf Minuten stand es 2:0, ehe die Gastgeber den überforderten Aufsteiger phasenweise vorführten. Auch Fabio Pirner traf doppelt (29., 64.), während Röslau nur durch Joel Lassan Ergebniskosmetik betreiben konnte (82.). Die DJK bleibt damit dicht an Spitzenreiter Münchberg dran und unterstreicht ihre Offensivstärke – nun mit 41 Saisontoren die torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Im Topduell des Spieltags setzte sich die SG Quelle Fürth mit 3:2 gegen die SpVgg Jahn Forchheim durch. Nach der frühen Gästeführung durch Patrick Hoffmann (7.) drehte die Mannschaft von Taner Koc im zweiten Durchgang auf. Innerhalb von zwei Minuten trafen Marvin Schimm (63.) und Dennis Reinholz (65.) zur Wende, ehe Christian Haag (85.) das 3:1 nachlegte. Forchheim kam durch Hoffmanns zweiten Treffer (86.) nur noch zum Anschluss. Quelle Fürth bleibt damit als Tabellenfünfter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Der TSV Nürnberg-Buch hat seine schwarze Serie beendet und endlich den ersten Sieg der Saison eingefahren. Gegen den TSC Neuendettelsau überzeugte das Team von Normann Wagner mit einer disziplinierten Vorstellung und gewann verdient mit 3:0. Gabriel Jessen brachte die Hausherren in der 20. Minute in Führung, Tarik Sormaz erhöhte (66.), ehe Jessen mit seinem zweiten Treffer (75.) alles klar machte. Die Gäste mussten in der Nachspielzeit zudem noch eine Gelb-Rote Karte gegen Ricardo Mountzouris hinnehmen.

Ein Torfestival feierte auch der SC 04 Schwabach, der beim TSV Windeck Burgebrach mit 7:1 triumphierte. Matchwinner war Tim Ruhrseitz, der gleich dreimal traf (18., 53., 84.). Auch Yannis Herger, Dominik Wackersreuther, Jonas Winkler und Kevin Meyer trugen sich in die Torschützenliste ein. Der SC 04 schiebt sich damit auf Rang sechs vor und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

Ein wichtiger Dreier gelang dem SV Unterreichenbach, der SV Lauterhofen mit 3:2 bezwang. Xaver Distler (8.), Soner Uluca (45., Foulelfmeter) und Lukas Frauenknecht (53.) trafen für die Hausherren, während Lauterhofen durch Fabian Scherer (35., Foulelfmeter) und Silas Henke (90.) verkürzte. Die Gäste mussten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Christian Meyer (75.) in Unterzahl agieren. Unterreichenbach klettert mit dem Sieg auf Platz neun, Lauterhofen bleibt Vorletzter.

Der SV Buckenhofen bleibt in der Erfolgsspur und gewann gegen den SV Gutenstetten-Steinachgrund mit 4:2. Dabei musste das Team von Markus Fischer zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem 0:1 durch Simon Drießlein (4.) drehte Buckenhofen die Partie dank eines verwandelten Elfmeters von Lukas Schmittschmitt (14.) und Treffern von Tobias Lösel (75.), Christian Rösch (77.) und Muiz Alli (80.). Dustin Lunz konnte kurz vor Schluss nur noch verkürzen.