Bubsheim empfängt Albstadt, Straßberg trifft auf Winzeln

– Foto: Dieter Frank, Pressefoto-Bildr

Die Spvgg 06 Trossingen reist nach ihrem 6:0-Auftakt als Tabellenführer zum erstmals geforderten SV Waldmössingen, während der TSV Harthausen/Scher und die SG SV Zimmern / SV Horgen II im direkten Duell ihren perfekten Start fortsetzen wollen. Die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten empfängt die SG FC Hardt / Lauterbach, zugleich fordert der noch punktlose TSV Straßberg 1903 den siegreich gestarteten SV Winzeln. Der FC Hechingen trifft im Duell zweier Verlierer des ersten Spieltags auf den TSV Frommern, während der FC Grosselfingen und der SV Dotternhausen nach klaren Auftaktsiegen direkt aufeinandertreffen. Der SV Bubsheim hofft gegen den FC 07 Albstadt auf Wiedergutmachung, und die SGM SV Gruol / SV Erlaheim kämpft gegen die SGM Nusplingen/Obernheim um die ersten Punkte der Saison.

Nach dem 0:4 beim FC 07 Albstadt wartet auf die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten die nächste Bewährungsprobe. Die SG FC Hardt / Lauterbach startete mit einem 1:0 gegen den TSV Straßberg 1903 und reist entsprechend mit drei Punkten an. Während die Gastgeber ihren ersten Bezirksliga-Punkt anstreben, kann Hardt/Lauterbach mit einem weiteren Erfolg den Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. ---



Der TSV Straßberg 1903 möchte nach der 0:1-Niederlage bei der SG FC Hardt / Lauterbach in seinem ersten Heimspiel punkten. Ganz anders der SV Winzeln, der mit einem 3:1 gegen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim überzeugend startete und mit drei Zählern in der oberen Tabellenhälfte liegt. Straßberg will den Fehlstart verhindern, Winzeln dagegen seinen gelungenen Auftakt bestätigen.

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Beide Spielgemeinschaften warten noch auf ihren ersten Zähler: Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim verlor zum Auftakt mit 1:3 beim SV Winzeln, die SGM Nusplingen/Obernheim unterlag beim TSV Harthausen/Scher knapp mit 1:2. Für beide bietet das direkte Duell die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

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Zwei Sieger des ersten Spieltags treffen unmittelbar aufeinander: Landesliga-Absteiger TSV Harthausen/Scher setzte sich mit 2:1 gegen die SGM Nusplingen/Obernheim durch, Aufsteiger SG SV Zimmern / SV Horgen II fertigte den FC Hechingen mit 5:1 ab. Schon am zweiten Spieltag muss sich zeigen, wer seinen perfekten Saisonstart fortsetzen kann.

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Hechingen Hechingen TSV Frommern Frommern 15:00 PUSH



Für beide Mannschaften geht es früh darum, die erste Niederlage abzuschütteln: Der FC Hechingen unterlag bei der SG SV Zimmern/SV Horgen II mit 1:5, der TSV Frommern verlor zu Hause gegen den FC Grosselfingen mit 0:3. Beide Kontrahenten erhalten am Sonntag die Chance, den Fehlstart zu korrigieren.

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In Grosselfingen kommt es zu einem der reizvollsten Duelle des Spieltags, denn beide Mannschaften starteten mit deutlichen Siegen. Der FC Grosselfingen setzte sich mit 3:0 beim TSV Frommern durch, der SV Dotternhausen gewann mit 5:1 gegen die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch. Beide stehen damit bei drei Punkten in der Spitzengruppe.

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Für den SV Waldmössingen beginnt die Bezirksliga-Saison gleich mit einer denkbar anspruchsvollen Aufgabe: Der Aufsteiger trifft nach seinem spielfreien ersten Spieltag auf Tabellenführer Spvgg 06 Trossingen. Die Gäste setzten mit dem 6:0 gegen den SV Bubsheim das deutlichste Ausrufezeichen des Auftakts und führen mit drei Punkten das Klassement an.

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



Größer könnte der Kontrast nach dem ersten Wochenende kaum sein: Der SV Bubsheim kassierte beim 0:6 in Trossingen die höchste Niederlage des Spieltags, während Landesliga-Absteiger FC 07 Albstadt mit einem 4:0 gegen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten überzeugte. Für die Gastgeber geht es deshalb um eine schnelle Reaktion, während Albstadt seinen gelungenen Start bestätigen will.





