Hakan Polat (rot) scheiterte mit seinem SCB an Torwart Felix Häberl und musste sich sogar geschlagen geben. – Foto: Ernst Mayer

Bubesheim verzweifelt an überragendem Häberl Horgaus Keeper ermöglicht Last-Minute-Sieg in Bubesheim +++ Jettingen besiegt formstarke Neuburger deutlich +++ Gundelfingen gewinnt das Duell der "U23er" in Nördlingen +++ Meitingen verliert im Derby in Wertingen

Der vielleicht beste Torwart der Bezirksliga Nord zeigte sich beim SC Bubesheim wieder von seiner besten Seite. Felix Häberl hielt mit seinen Paraden den FC Horgau im Spiel, in der Nachspielzeit gelang dem Kleeblatt sogar noch der Lucky Punch. Deutlicher machte es der VfR Jettingen auswärts beim zuletzt aufstrebenden VfR Neuburg. Damit hält man Schritt mit dem FC Günzburg, der ein schwieriges Spiel gegen den VfL Ecknach mit 3:2 gewann. Viel junges Talent gab es im Duell der Zweitvertretungen zwischen Nördlingen und Gundelfingen zu sehen. Dieses Duell entschied der FC Gundelfingen deutlich für sich.

Die Bubesheimer Torfabrik stockte gegen den FC Horgau. Vor allem deshalb trottete das Team von Trainer René Hauck nach dem Heimspiel enttäuscht in die Kabine. „Dem Spielverlauf nach hätten wir 4:1 gewinnen müssen“, sagte der Coach betrübt. Stattdessen landete in allerletzter Minute der Ball in Ping-Pong-Manier bei Arthur Mayer, der zum 1:2 einschoss und damit den Glückstag der längst heillos unterlegenen Gäste perfekt machte.

Natürlich übten sich die Bubesheimer im Rückblick durchaus in Selbstkritik. Hauck hielt fest: „Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um Zählbares rauszuholen.“ Schon in der ersten Halbzeit verschmähten Tugay Demir und Hakan Polat Mega-Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel, als Horgau durch ein Tor aus dem Nichts (Philip Meitinger vollendete die für lange Zeit einzige gelungene Horgauer Aktion) führte, setzten René Hauck und David Tamm die Kugel jeweils an den Pfosten. Den Ausgleich nach einer Ecke hatten sich die Gastgeber mehr als verdient. Und Akpaloo hätte kurz danach das 2:1 folgen lassen müssen, doch eine unfassbare Parade des Horgauer Torwarts Felix Häberl verhinderte das.

Schiedsrichter: Raphael Fickler (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Philip Meitinger (26.), 1:1 Arthur Philipp Mayer (79./Eigentor), 1:2 Arthur Philipp Mayer (90.+3)

Beim FC Maihingen landete der FC Stätzling einen glanzlosen 2:0-Arbeitssieg und konnte endlich mal drei Auswärtspunkte mitnehmen. Elia Giordinalli sorgte für die Führung und Adldinger für den Endstand. In den ersten 25 Minuten bestimmte der FCS das Tempo, ohne sich entscheidend durchzusetzen. Dann blieb ein von Gastl getretener Freistoß in der Mauer hängen und Giordanelli versenkte den zweiten Ball zum 0:1 im Netz.

Die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel, mobilisierten in der Schlussphase die letzten Kräfte und brachten die Stätzlinger Defensive immer wieder in Verlegenheit. Dabei sprang eine Großchance heraus, die Keeper Rosner zunichte machte, und ein Treffer, der zurecht wegen Handspiels keine Anerkennung fand. Die Stätzlinger hingegen verpassten es ihrerseits, mit einem Konter für die Vorentscheidung zu sorgen. Bis zum Ende war also Zittern angesagt. Erst in der Nachspielzeit markierte Adldinger den Treffer zum 2:0.

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Elia Giordanelli (27.), 0:2 Simon Adldinger (90.+3)

Meitingens Matthias Heckel (links) versuchte gegen den TSV Wertingen alles, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben. – Foto: Georg Fischer

Der TSV Wertingen gewann das Altlandkreisderby gegen den TSV Meitingen verdient mit 2:0. Die starke Meitinger Offensive brachte gegen die überzeugende Wertinger Defensive kaum etwas zustande.

Vor 300 Zuschauern ging Wertingen früh in Führung. Nach Ecke von Christoph Prestel köpfte Maximilian Fischer am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. Bei Meitingen musste Spielertrainer Denis Buja Mitte der ersten Halbzeit verletzungsbedingt das Feld verlassen. Ohne ihn hatte Torjäger Michael Meir den Ausgleich vor Augen, versuchte Keeper Sandro Scherl zu überlupfen, doch der konnte den Ball mit einer Hand abwehren. Kurz vor der Pause hätten die Zusamstädter das 2:0 nachlegen müssen. Zunächst war Manuel Rueß durchgebrochen, doch sein Schuss wurde von Gästetorhüter Niklas Schmitt abgewehrt.

Nach dem Seitenwechsel passierte einige Zeit kaum etwas. Meitingen hatte ab der 70. Minute mehr Ballbesitz, ohne jedoch Torgefahr auszustrahlen. Die Wertinger konnten auf der anderen Seite ihre Gegenangriffe nicht sauber ausspielen, sodass sich die Partie weitestgehend im Mittelfeld abspielte. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Stefan Fackler den Deckel drauf. Kapitän Maximilian Beham schickte Fackler per Kopfball in die Tiefe, der blieb vor dem Tor cool und schob die Kugel ins lange Eck.

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Maximilian Fischer (6.), 2:0 Stefan Fackler (89.)

Nach zuvor drei Siegen hintereinander wurde der Aufwärtstrend des VfR Neuburg jäh gestoppt. Gegen VfR Jettingen kassierten die Schützlinge von Trainer Alexander Egen eine deutliche 1:4-Niederlage, womit der Kontakt nach „ganz oben“ vorerst wieder abgerissen ist.

Die erste Chance hatten die Gastgeber durch Benedikt Vollnhals, kurz darauf konnte Jettingen zum ersten Mal jubeln: Nach einer Ecke stieg Justus Riederle am höchsten und köpfte zum 0:1 ein. Beim 0:2 schnappte sich Vincent Bucher den Ball auf Linksaußen, spielte sich durch die Abwehr und traf schließlich ins lange Eck.

Nach dem Wiederbeginn passierte zunächst wenig – bis zur 61. Minute! Nach einem Pass von Bucher ließ Nico Di Doi Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic keine Abwehrmöglichkeit und stellte auf 0:3. Das Egen-Team gab jedoch nicht auf und kämpfte unverdrossen weiter. der Kopfballtreffer von Moritz Bartoschek war der Lohn, doch zur Aufholjagd reichte ses nicht mehr. Nach dem Foul an Lukas Mayer gab es Elfmeter für den VfR. Fabian Findler ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und stellte auf 1:4.

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Justus Riederle (6.), 0:2 Vincent Bucher (23.), 0:3 Nico Di Doi (61.), 1:3 Moritz Bartoschek (68.), 1:4 Fabian Findler (79./Foulelfmeter)

Für die zweite Mannschaft des TSV hat es auch gegen Gundelfingen II nicht zu Punkten gereicht. Am Ball: Endrit Imeri gegen den Gundelfinger Raphael Neher. – Foto: Dieter Mack

Die U23 des FC Gundelfingen antworteten auf die schwache Leistung beim 1:3 gegen Affing eindrucksvoll und zeigte beim TSV Nördlingen II die zuletzt so vermissten Tugenden. Am Ende gewannen die Grün-Weißen das Duell der „Zweitvertretungen“ mit 4:1.

Bereits kurz nach dem Anpfiff gelang Jonas Veh nach schöner Vorarbeit von Elias Miller die 1:0- Führung (3.). Die Gäste ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen, setzten auch immer wieder Nadelstiche im gegnerischen Sechzehner. Die Nördlinger U23 kam meist über Einzelaktionen vor das Tor von FCG-Keeper Florian Lindel, so auch beim 1:1 durch Kadir Ciraci. Fast im Gegenzug brachte Markus Böck die Grün-Weißen aber wieder in Führung. Nach einem Rückpass eines Nördlinger erlief sich der aufgerückte Benedikt Decker den Ball und wurde im Strafraum getroffen. Laurin Völlmerk verwandelte den darauf fälligen Strafstoß zum 1:3. Nach Wiederanpfiff verflachte das Spiel etwas. Kurz vor Ende der Partie erzielte Johannes Hauf noch den Endstand.

Schiedsrichter: Florian Pioch (Achsheim) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jonas Veh (3.), 1:1 Kadir Ciraci (13.), 1:2 Markus Böck (14.), 1:3 Laurin Völlmerk (42./Foulelfmeter), 1:4 Johannes Hauf (85.)

Der Derbysieg des TSV Aindling ist wenig verwunderlich und doch hatten einige Fans auf einen Überraschungssieg der Affinger gehofft. Denn so eindeutig, wie die Tabellenplätze andeuten mochten war das Spiel nicht, im Gegenteil. Das kann sich Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb in Aindling, erklären: „Wir haben nicht so gespielt wie sonst.“ Das Team habe enorm Angst gehabt, Punkte in Affing zu lassen. „Wir wussten schon vorher, dass die Affinger rennen werden. Die Angst, zu verlieren, war immer im Hinterkopf.“ Die vielen Fehler auf der Aindlinger Seite hätten Affing zusätzlich aufgebaut. Das Publikum erwartete ein spannungsgeladenes Derby auf Augenhöhe. Dann verlor jedoch der Affinger Niklas Neumair im Spielaufbau den Ball, Fatlum Talla nutzte die Gelegenheit und traf aus über 20 Metern zum 1:0. Obwohl Affing nach dem Tor nicht etwa einknickte, sondern gefährlich nach vorne rückte und die Aindlinger unter Druck setzte, konnte der FCA letztlich nicht mehr aufholen.

Niedergeschlagene Stimmung bei den Affingern? Nein: „Wir haben richtig gut dagegen gehalten“, lobt Trainer Tobias Jorsch die Leistung. Natürlich sei es schade, denn: „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf. Wir haben von der ersten Minute an gut gespielt.“ Man habe kaum Torchancen für Aindling zugelassen, das Tor sei ein individueller Fehler gewesen. Doch schlussendlich habe das letzte Quäntchen Glück für die Affinger gefehlt. Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 235

Tor: 0:1 Fatlum Talla (31.)

Alexander Musaeus und sein SVWörnitzstein-Berg bezwangen den TSV Rain II (rechts Jason Kifmann). – Foto: Silvia Iszó

Mit einem hauchdünnen 1:0 hat der SV Wörnitzstein-Berg das Derby gegen den TSV Rain II für sich entschieden. Das Tor des Tages erzielte David Märtins bereits in der Anfangsphase.

Beide Teams starteten nervös. Nach 13 Minuten waren es die Wörnitzstiner, die in Führung gingen: Einen Einwurf führten die SVWler schnell aus, der Ball kam zu Dominik Marks, dessen Hereingabe fand David Märtins am zweiten Pfosten der zum umjubelten 1:0 einschob. Die Rainer schüttelten sich kurz und hatten ihrerseits nach 17 Minuten einen Lattenknaller von Mattias Kühling. Fünf Minuten später machten es die Rainer besser und Daniel Gerstmayer versenkte den Ball im langen Eck, doch der Linienrichter hob die Fahne und entschied auf Abseits.

„Gerade in der ersten Halbzeit kamen wir nicht ins wirklich ins Spiel. Rain machte es uns mit ihrer Ausrichtung schwer in die Zweikämpfe zu kommen“, konstatierte Wörnitzsteins Trainer Bernd Taglieber nach dem Spiel. „Wir haben die letzten Wochen gute Spiele gezeigt und nicht gewonnen. Dieses Mal war es ein Spiel, dass nicht sehr gut war, aber wir haben uns am Ende vielleicht auch für die vergangenen Wochen mit den wichtigen drei Punkten belohnt“, so Taglieber. Sein Rainer Pendant Niko Schröttle meinte: „Unter dem Strich wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Die Niederlage hat einen faden Beigeschmack, da Wörnitzstein nach 20 Minute eine glasklare Rote Karte hätte bekommen müssen. Das hätte das Spiel komplett verändert.“

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 120

Tor: 1:0 David Märtins (13.)

Erste Chance, erstes Tor: Matteo Komm spitzelt den Ball am Ecknacher Torwart Hannes Helfer vorbei über die Linie. Am Ende gewinnt der FC Günzburg 3:2 und bleibt Bezirksliga-Tabellenführer. – Foto: Ernst Mayer