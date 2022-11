Vom Elfmeterpunkt erzielt Maximilian Lamatsch das 1:0 für den FC Günzburg. Das Bezirksliga-Spitzenteam zeigte sich im Derby einmal mehr ungemein effektiv. Die Gäste dagegen hatten kein Spielglück – auch in Sachen Schiedsrichterentscheidungen. – Foto: Ernst Mayer

Bubesheim hadert, Lamatsch trifft Der FC Günzburg zwingt den Nachbarn in die Knie +++ Jettingen und Aindling liefern ein Spitzenspiel ohne Tore +++ Horgau holt einen glücklichen Punkt in Wörnitzstein +++ Meitingen schießt sich aus der Krise

Im Lokalderby gegen den SC Bubesheim wurde der FC Günrzburg seiner Favoritenrolle gerecht und gewann dank zweiter Lamatsch-Tor mit 2:0. Damit übernimmt der FCG auch die Tabellenführung der Bezirksliga Nord, da sich im Spitzenspiel der VfR Jettingen und TSV Aindling torlos trennten. Weniger glanzvoll holte sich der FC Horgau beim SV Wörnitzstein-Berg einen Punkt. Im Tabellenkeller landete der TSV Meitingen beim TSV Nördlingen II einen wichtigen Dreier, um den Negativtrend zu stoppen und sich von den kritischen Tabellenplätzen abzusetzen.

„Die Nummer eins im Kreis sind wir“, so skandierten die Spieler des FC Günzburg nach ihrem 2:0-Erfolg über den SC Bubesheim. Die Kreisstädter tanzten ausgelassen über den Rasen und jubelten: „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey.“ Die Bubesheimer liefen dagegen mit hängenden Köpfen aus.

Die Fans sahen vor allem im ersten Durchgang ein rassiges und schnelles Fußballspiel. Nicht auf dem Niveau der beiden Teams waren dagegen über die komplette Distanz Schiedsrichter Marco Häring sowie seine Assistenten Markus Schöllhorn und David Funk. Vor allem die Bubesheimer fühlten sich vom Gespann einige Male benachteiligt. Klar war das Foulspiel an Matteo Komm, das zum Elfmeter und dem frühen 1:0 durch Günzburgs Torjäger Maximilian Lamatsch führte.

Im zweiten Durchgang war die Partie nicht mehr so rassig, die Höhepunkte rarer. Richtig turbulent wurde es dann kurz vor Schluss noch einmal. Vier Minuten vor dem Ende stellte Häring den Bubesheimer Can Özsoy für zehn Minuten vom Platz. Dafür gab es wütende Proteste von der SCB-Bank und der Unparteiische zeigte Abteilungsleiter Karl Dirr für seine Reklamationen die Ampelkarte. Direkt im Anschluss sorgte der FCG-Torjäger für die Entscheidung. Casamayor-Bell flankte den Ball bei einem Konter auf Lamatsch, der zunächst aus kurzer Distanz am Schlussmann scheiterte, doch den Abpraller aus fünf Metern per Vollspannschuss zum 2:0 unter die Latte jagte. (ulan)

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Maximilian Lamatsch (13./Foulelfmeter), 2:0 Maximilian Lamatsch (86.)

Zum dritten Unentschieden in Folge kam der FC Horgau, wobei die die Kleeblätter beim 1:1 beim SV Wörnitzstein-Berg Glücksgöttin Fortuna auf ihrer Seite hatten. Es war zunächst ein wenig unterhaltsames Spiel. Bis zur 27. Minute. Der Schuss von Valentin Blochum strich zwar übers Wörnitzsteiner Tor, doch er holte beide beide Mannschaften aus ihrem Winterschlaf holte. Nun tat sich was vor den Toren, in Führung ging der SVW. Nach einer Ecke landete der Ball vor den Füßen von Dominik Bobinger, der aus drei Metern zum 1:0 abschloss.

Die Horgauer kamen deutlich dynamischer aufs Feld zurück. Was sich an der Person des eingewechselten Omar Samouwel festmachen lässt, der bei einem weiten Ball von Markus Hefele seinem Gegenspieler davonlief und mit einem leichten Heber SVW-Schlussmann Müller beim 1:1 keine Chance ließ. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit war Wörnitzstein-Berg wieder griffiger, besser in den Zweikämpfen und einfach hungriger auf den Sieg. Teils konfuse Spielerein im Horgauer Sechzehner konnten nicht genutzt werden oder Keeper Häberl vereitelte die Möglichkeit. Unter dem Strich stand nach 90 gespielten Minuten ein glücklicher Auswärtspunkt auf Seiten der Kleeblätter.

Schiedsrichter: Jonas Brendle (Wulfertshausen) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Dominik Bobinger (36.), 1:1 Omar Samouwel (49.)

TSV-Kapitän Maximilian Beham (rechts) blieb ein Treffer verwehrt, weil der SR-Gespann eine vermeintliche Abseitsstellung ahndete. – Foto: Georg Fischer

Der TSV Wertingen feiert einen überraschend deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den FC Stätzling,. Christoph Prestel erwischte einen Sahnetag und war an allen vier Treffern beteiligt.

Nach einem langen Ball von Florian Heiß auf Christoph Prestel zog dieser aus 18 Metern ab. Stätzlings Keeper Hartmann wehrte nach vorne ab, Christoph Müller köpfte zur frühen Führung ein. Bei der einzigen FCS-Großchance scheiterte Simon Adldinger an Wertingens Schlussmann Sandro Scherl (18.). Den Nachschuss setzte Mert Sert vorbei.

Die Zusamstädter waren auch im zweiten Durchgang das bessere und bissigere Team. Eine Freistoß-Flanke von Prestel konnte Hartmann nicht festhalten, und Alexander Wiedemann drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie. Auch beim 3:0 flankte Prestel, Florian Heiß köpfte ein.

Wertingen erarbeitete sich weitere Chancen, dominierte das Spiel und bekam noch einen Elfmeter zugesprochen, als der Kopfball von Manuel Rueß von Stätzlings Manuel Tutschka per Hand auf der Linie abgewehrt wurde – Platzverweis. Beham scheiterte allerdings an Torhüter Hartmann. Ein weiterer Wertinger Treffer sollte dennoch folgen. Und diesmal belohnte sich Prestel selbst. Der scharfe Ball des Mittelfeldspielers von der linken Seite rutschte direkt ins lange Eck zum 4:0-Endstand durch. Referee Christof Paulus zog gegen Wertingens Max Knöpfle kurz vor dem Strafraum glatt Rot – „letzter Mann“, so die Begründung. (mt)

Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Christoph Müller (6.), 2:0 Alexander Wiedemann (62.), 3:0 Florian Heiß (71.), 4:0 Christoph Prestel (84.)

Rote Karten: Manuel Tutschka (80./FC Stätzling), Max Knöpfle (90./TSV Wertingen)

Bes. Vorkommnis: Maximilian Beham (TSV Wertingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Florian Hartmann (80.)

Ein Remis gab es beim Derby zwischen dem FC Affing und dem VfL Ecknach. Die zuletzt deutlich verbesserten Hausherren können somit weiterhin positiv in die letzten Spiele des Jahres gehen, während Ecknach damit seit elf Spielen auf einen Dreier wartet. Harun Nurten brachte die Affinger in Führung. Kaum ausgejubelt, antwortete jedoch Manfred Glas, der verletzungsbeding wenige Momente später ausgewechselt werden musste, für den VfL mit dem Ausgleichstreffer. Im Anschluss war es ein offenes Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können. Nach der Pause nahm das Spiel erst wieder mit dem Platverweis für Lukas Wiedholz in der 68. Minute Fahrt auf. Affing verteidigte leidenschaftlich und nach dem Platzverweis für Ecknachs Daniel Zakari in der 82. Minute waren beide Teams mit dem Punkt weitestgehend zufrieden, weshalb Torraumszenen Mangelware blieben.

Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Harun Nurten (13.), 1:1 Manfred Glas (17.)

Gelb-Rot: Lukas Wiedholz (68.), Daniel Zakari (82./ beide VfL Ecknach)

Die Nördlinger U23 (rechts: Luka Pesut) bleibt sieglos. – Foto: Dieter Mack

Einen verdienten 3:0-Sieg hat der TSV Meitingen bei der zweiten Mannschaft des TSV Nördlingen gelandet. Die Rieser hielten bis zur 80. Minute ein 0:1, bevor ausgerechnet der Ex-Nördlinger Michael Meir mit einem Doppelschlag die 14. Niederlage im 16. Saisonspiel besiegelte.

Es war lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel ohne Torchancen. Erstmals nach 25 Minuten musste Nördlingens Torwart Alverik Montag sein Können aufbieten, als er einen Kopfball von Denis Buja im Nachfassen unter Kontrolle brachte. Auch ein 18-Meter-Schuss von Andreas Hummel, ein weiterer Kopfball von Buja und eine Chance von Emmanouil Chouiloulidis wurden eine Beute des Nördlinger Schlussmanns. Das 0:1 lag in der Luft, als Michael Meir Torwart Montag zu einer Glanzparade zwang (34.) und ein Abseitstor von Daniel Deppner zurecht keine Anerkennung fand. Doch dann war passiert: Meirs Flanke wurde vor die Füße von Deppner abgewehrt, der aus 18 Metern die Kugel optimal traf und einnetzte. Die Rieser hatten in der Vorwärtsbewegung zu viele Ballverluste und nur eine nennenswerte Torannäherung in der ersten Halbzeit, als Kadir Ciraci das Außennetz traf (40.). Auch nach Wiederanpfiff waren die Meitinger das dominierende Team. Doch es sollte lange Dauern, bis Michael Meir den Deckel drauf machte.

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Daniel Deppner (37.), 0:2 Michael Meir (80.), 0:3 Michael Meir (82.)

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem VfR Neuburg und der Zweitvertretung des TSV Rain war unter dem Strich eine Partie mit viel Kampf und Leidenschaft, wobei der fußballerische Aspekt oft in den Hintergrund geriet. Am Ende konnten die Lilaweißen einen 2:0-Erfolg bejubeln.

Von Anfang an sahen die Fans eine Begegnung mit vielen kleinen Fouls und Fehlpässen. Die Einheimischen waren in dieser Phase die etwas aktivere Mannschaft und wusste mehr mit dem Ball anzufangen. Die Angriffe wurden aber zumeist nicht sauber zu Ende gespielt. Dann wurde den Lilaweißen ein in seiner Entstehung kurioser, aber klarer Elfmeter zugesprochen: Zunächst dribbelte der starke Matthias Riedelsheimer durch drei Verteidiger und war nur per Foul zu stoppen. Den daraus resultierenden Freistoß konnten die Rainer nur zu kurz klären, sodass der Ball wieder zurück in den Strafraum und Benedikt Vollnhals vor die Füße flog. Der VfR-Stürmer reagierte blitzschnell und legte sich die Kugel mit einer schnellen Bewegung am Gäste-Keeper vorbei, der ihn anschließend per Grätsche von den Beinen holte. Den anschließenden Strafstoß chippte der spielende Co-Trainer Sebastian Habermeyer eiskalt in „Panenka-Manier“ in die Maschen.

In Hälfte zwei gab es weiter viele Zweikämpfe, aber wenige Torszenen. Trotzdem fiel noch das 2:0 für den VfR. Der eingewechselte Youngster Nikolai Kryzanowski schaltete nach einem Habermeyer-Freistoß am schnellsten schaltete und versenkte den vom Keeper abgewehrten Ball zur Entscheidung über die Linie.

Schiedsrichter: Alexander Bienert (Fischach) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Sebastian Habermeyer (35./Foulelfmeter), 2:0 Nikolai Krzyzanowski (87.)