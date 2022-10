Bubesheim fehlen wieder zwei Leistungsträger Vor dem Duell mit dem TSV Meitingen gibt es beim Bezirksligisten schlechte Neuigkeiten +++ Wertingen will den Flutlicht-Fluch und Tabellenführer Aindling besiegen

Viel ist derzeit die Rede von einer verrückten Saison in der Bezirksliga Nord. In der Tat scheint das Feld so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr zu sein. Lediglich das noch sieglose Duo FC Affing und TSV Nördlingen II fällt etwas ab. Der neue Spitzenreiter TSV Aindling hat gerade mal fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenelften FC Horgau - und der wiederum hat einen dünnen Vorsprung von drei Zählern auf den FC Maihingen, der aktuell den ersten Abstiegsrang 14 belegt. In dieser Konstellation ist nahezu jede Partie ein vermeintliches Sechs-Punkte-Spiel.