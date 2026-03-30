Bubach-Calmesweiler siegt trotz Unterzahl

SV Bubach-Calmwesweiler - SV Habach 4:2 (2:2). Die Hausherren legten in diesem Derby los wie die Feuerwehr und hätten bereits nach fünf Minuten mit 1:0 oder gar 2:0 in Führung liegen müssen. Doch dann machte der Spitzenreiter ernst. Innerhalb von nur sechs Minuten stand es 0:2. Die Tore für Habach erzielten Kevin Martin und Spielertrainer Tobias Klein. Doch mit zunehmender Spieldauer kämpfte sich die Elf von Karsten Scherer wieder zurück in die Partie. Janik Hessler per Strafstoß und Lukas Raubuch, sorgten noch vor dem Seitenwechsel für den 2:2-Ausgleich.

Als Marius Klaumann in der 56. Spielminute nach einer Notbremse die Rote Karte sah, deutete Vieles auf einen Auswärtssieg der Habacher hin. Doch weit gefehlt. Ab diesem Zeitpunkt ging förmlich ein Ruck durch die Mannschaft des Gastgebers. Erneut war es Lukas Raubuch, der den SVB in der 66. Minute erstmals in Führung brachte. Jetzt nahm das Derby so richtig Fahrt auf. Habach drängte zwar auf den Ausgleich, doch Bubach-Calmesweiler gab kaum noch einen Zweikampf verloren. Ganz im Gegenteil Selbst als Andreas Reiplinger in der 72. Minute eine Zeitstrafe erhielt, konnte Habach kein Kapital daraus schlagen. Acht Minuten vor Ende der Partie machte Paul Holz mit dem Treffer zum 4:2-Endstand den Deckel zu.