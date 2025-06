Buba Ceesay wechselt zum FC Wittlingen

Der FC Wittlingen rüstet sich weiter für die bevorstehende Landesliga-Saison. Wie der Bezirksliga-Meister und Aufsteiger mitteilte, kommt mit Buba Ceesay ein sehr erfahrener Flügelstürmer zu den Kandertälern. "Mit Buba hatte ich eine sehr schöne Zeit in der Verbandsliga beim FV Lörrach-Brombach, deshalb freue ich mich jetzt um so mehr, dass es geklappt hat und wir nun gemeinsam die Ziele beim FC Wittlingen verfolgen können", so Sportchef Luigi Squillace. Cessay hat insgesamt fünf Jahre für den FVLB gespielt, ehe er sich dem SV Weil anschloss. Für beide Mannschaften lief er im südbadischen Oberhaus auf und sammelte dort 23 Tore in 81 Verbandsliga-Partien. In den vergangenen beiden Saisons ging er für den TuS Lörrach-Stetten in der Bezirksliga auf Torejagd und kam auf 20 Treffer in 44 Einsätzen.