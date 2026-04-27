BU verlängert mit Kapitän Baffour: Koss lobt die Entwicklung Landesliga Hamburg: Der HSV Barmbek-Uhlenhorst setzt ein klares Zeichen: Kapitän Benjamin „Benji“ Baffour hat verlängert und bleibt eine zentrale Figur im Team. von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

Gute Nachrichten für BU. – Foto: Niels Wunstorf

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen: Kapitän Benjamin Baffour bleibt dem Verein erhalten und geht in seine siebte Saison im BU-Trikot.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mit der Verlängerung bindet der Klub eine prägende Persönlichkeit. Baffour steht wie kaum ein anderer für Einsatz, Identifikation und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Der 24-Jährige hat beim HSV Barmbek-Uhlenhorst einen bemerkenswerten Weg genommen - von der U19 über die zweite Mannschaft bis hin zur Ligamannschaft, in der er heute eine Schlüsselrolle einnimmt. Seine Entwicklung gilt als beispielhaft für den eingeschlagenen Weg des Vereins und unterstreicht die Bedeutung von Kontinuität und Vertrauen.

Trainer Koss hebt Entwicklung hervor Trainer Michael Koss kennt Baffour bereits seit vielen Jahren und betont die besondere Verbindung: „Benji ist für uns eine extrem wichtige Personalie. Ich darf Benji nun schon seit sechs Jahren als Trainer begleiten, und allein dieser gemeinsame Zeithorizont ist auch für mich etwas Besonderes.“ Gleichzeitig hebt Koss die sportliche und menschliche Entwicklung hervor: „Er hat eine enorme Entwicklung genommen, ist dem Verein gegenüber sehr loyal und genießt in der Mannschaft ein extrem hohes Ansehen.“ Auch auf dem Platz bringt Baffour viele Qualitäten ein: „Sportlich bringt er mit seiner Zweikampfstärke, seinem Siegeswillen, seinem gegnerüberwindenden Dribbling und seiner vielseitigen Einsetzbarkeit enorm viel für unser Spiel mit", sagt der Coach.