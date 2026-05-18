BU II plant für die Landesliga - mehr als zehn Spieler gehen

Gute Laune beim HSV BU2, doch nicht alle Spieler bleiben. – Foto: neunzehn23_fotografie via BU2

Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Hamburg Nord beginnt für HSV Barmbek-Uhlenhorst II die Vorbereitung auf eine neue Herausforderung. Die Mannschaft von Christian Humpert steigt in die Landesliga auf, der Verein wird damit ab Sommer mit zwei Teams in dieser Spielklasse vertreten sein. Der sportliche Erfolg ist gesichert, nun geht es darum, den Kader so aufzustellen, dass BU II auch eine Liga höher konkurrenzfähig bleibt.

Eine zentrale Erkenntnis hat Humpert aus der Saison bereits mitgenommen. „Diese Saison hat uns gezeigt, wie wichtig ein stabiler Kern und eine gute Kabine ist“, sagt der Trainer. Genau daran will BU II festhalten. Gleichzeitig macht er deutlich, dass der Sprung in die Landesliga nicht allein mit dem aktuellen Kader aufgefangen werden soll. „Klar ist aber auch, dass wir uns in allen Mannschaftsteilen qualitativ verstärken müssen, um auf dem Niveau mithalten zu können.“

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Humpert über den Meistertitel, das 4:0 im Spitzenspiel gegen HFC Falke und die schwierigen Phasen auf dem Weg zum Aufstieg gesprochen. Im zweiten Teil geht es nun um die Konsequenzen dieses Erfolgs: Kaderplanung, Vorbereitung, Abgänge, Zugänge und die Frage, was eine Mannschaft braucht, um nach dem Aufstieg nicht nur dabei zu sein, sondern in der neuen Liga bestehen zu können.

Damit bleibt der Kern der Meistermannschaft zusammen. Für einen Aufsteiger ist das ein wichtiger Punkt, weil die gewachsenen Abläufe, die gemeinsame Idee und die Kabinenstruktur nicht verloren gehen sollen. Zugleich sucht BU II nach gezielten Verstärkungen. Mehrere interessante Spieler waren nach Angaben des Trainers bereits zu Gast.

Die wichtigste Grundlage für die Planung ist bereits gelegt. In den vergangenen Wochen lag der Fokus darauf, die prägenden Spieler des Kaders zu halten. Das ist gelungen. „Wir haben in den letzten Wochen darauf geschaut, mit den Schlüsselspielern des Kaders zu verlängern. Das ist uns gelungen - und darauf sind wir stolz. Die Jungs haben sich verdient, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Humpert.

Humpert betont aber, dass der Klub nicht vorschnell handeln will. „Jetzt geht es darum, das Team punktuell zu verstärken. Wir hatten in den letzten Wochen bereits einige interessante Spieler zu Gast. Neben der sportlichen Qualität zählt aber, wie schon gesagt, eine gute Kabine. Daher verspüren wir aktuell keinen Druck, Spieler nach nur ein oder zwei Einheiten direkt zu verpflichten.“

Das ist eine klare Botschaft. BU II sucht Qualität, aber nicht um jeden Preis. Wer kommt, muss sportlich helfen und menschlich in die Gruppe passen. Diese Abwägung ist vor allem deshalb wichtig, weil Humpert den Aufstieg eng mit Teamgefüge, Fleiß und Lernwilligkeit verbindet. Der Erfolg soll nicht durch unpassende Verpflichtungen gefährdet werden.

Für interessierte Spieler gibt es zudem eine konkrete Möglichkeit. „Für alle Interessierten bieten wir am 26.05. bei uns in der Dieselstraße noch ein offenes Training an“, sagt Humpert. Damit bleibt die Tür für mögliche Zugänge offen, ohne die Kaderplanung zu überstürzen.

Mehr als zehn Spieler werden verabschiedet - auch ein Coach

Während der Kern bleibt, wird der Kader insgesamt deutlich kleiner werden. Humpert kündigt an, dass mehr als zehn Spieler verabschiedet werden. Das klingt zunächst nach einem großen Einschnitt, erklärt sich aber über die aktuelle Kadergröße. „Wir haben aktuell mehr als 40 Spieler im Kader“, sagt der Trainer. „Einige davon haben keine oder nur eine Handvoll Spiele in dieser Saison absolviert. Tendenziell wird die Spielzeit in einer höheren Liga nicht zunehmen.“

Diese Aussage ist nüchtern, aber nachvollziehbar. Eine Landesliga-Saison wird sportlich anspruchsvoller, die Konkurrenz größer, die Anforderungen höher. Spieler, die bereits in der Bezirksliga kaum Einsatzzeit erhalten haben, hätten eine Liga höher vermutlich noch weniger Perspektive. Deshalb muss BU II den Kader nicht nur verstärken, sondern auch strukturieren.

Gleichzeitig hebt Humpert ausdrücklich hervor, welchen Wert gerade diese Spieler für die Meisterschaft hatten. Im ersten Teil hatte er bereits betont, wie wichtig jene waren, die wenige oder gar keine Minuten gesammelt haben. Sie hätten sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und vor allem in der Kabine eine besondere Wirkung gehabt. Genau dieser Aspekt dürfte den Abschied nicht einfacher machen.

Sportlich aber ist die Entscheidung logisch. Ein Kader mit mehr als 40 Spielern ist auf Dauer schwer zu steuern. Für die Landesliga braucht BU II eine Gruppe, die groß genug ist, um Ausfälle aufzufangen, aber klar genug strukturiert, damit Rollen, Trainingsqualität und Konkurrenzkampf funktionieren. Humpert nimmt dabei nicht nur die Anzahl der Spieler in den Blick, sondern auch die Balance innerhalb der Mannschaft.

Aber auch im Trainerstab gibt es eine Veränderung, die Humpert sehr bedauert: "David Bergmann, der gemeinsam mit Jonathan Dehn, Stuart Hughes und mir das Team bei BU2 leitet, wird zur kommenden Saison aus familiären Gründen kürzer treten. Das ist extrem bedauerlich, weil wir es innerhalb des Trainerteams in kurzer Zeit geschafft haben, eine gute Atmosphäre zu pflegen und mit unglaublich viel Zeit und Fürsorge das Team betreuen und sich das gegenseitige Vertrauen auch auf die Mannschaft überträgt."

Fitness bleibt ein Schlüssel

Neben der Kaderstruktur spielt für Humpert auch die Vorbereitung eine große Rolle. Die Grundlage für die Meisterschaft wurde nach seiner Einschätzung bereits im vergangenen Sommer gelegt. „Mit einer gelungenen Sommervorbereitung im letzten Jahr haben wir den Grundstein für unseren Erfolg gelegt“, sagt der Trainer. „Über die gesamte Saison hinweg haben wir von unserem großartigen Fitnesslevel profitiert.“

Dieser Punkt soll in der Landesliga noch wichtiger werden. BU II wird dort nicht automatisch zu den Teams gehören, die jede Partie spielerisch kontrollieren können. Humpert ordnet die Rolle entsprechend ein. „Als Underdog in einer neuen Liga gilt daher umso mehr, dass wir eine bessere Ausdauer als unsere Gegner benötigen.“

Das ist ein interessanter Ansatz, weil er die Vorbereitung nicht nur als Pflichtprogramm versteht. Für BU II kann Fitness zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Wenn die Mannschaft eine Liga höher häufiger unter Druck gerät, enger verteidigen, länger gegenhalten oder späte Phasen überstehen muss, kann körperliche Stabilität ein entscheidender Faktor sein. Die Meisterschaft in der Bezirksliga hat gezeigt, dass BU II in der Lage ist, Spiele spät zu entscheiden. In der Landesliga könnte genau diese Fähigkeit noch wertvoller werden.

Gleichzeitig reicht Fitness allein nicht. Humpert spricht ausdrücklich von qualitativen Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen. Der Aufsteiger will also nicht nur laufen und kämpfen, sondern eine erkennbare Spielidee mitbringen. Das Ziel für die kommende Saison beschreibt der Trainer entsprechend: „Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur sportlich konkurrenzfähig geblieben, sondern als geschlossene Einheit mit weiterhin erkennbarer Idee für alle Phasen des Spiels aufgetreten sind.“

Der nächste Schritt soll gemeinsam gelingen

BU II geht mit Rückenwind in die neue Saison. Die Meisterschaft hat Selbstvertrauen geschaffen, der stabile Kern bleibt, und die ersten Planungen laufen. Gleichzeitig ist der Schritt in die Landesliga anspruchsvoll. Mehr als zehn Spieler werden gehen, neue Spieler sollen kommen, und der Kader muss so geformt werden, dass er zur höheren Spielklasse passt.

Humpert wirkt in seinen Aussagen nicht euphorisch überdreht, sondern konzentriert auf die nächsten Aufgaben. Die Meistermannschaft soll ihren Charakter behalten, aber besser werden. Die Kabine soll stabil bleiben, aber neue Qualität aufnehmen. Der Kader soll kleiner werden, aber konkurrenzfähig sein. Genau diese Balance wird darüber entscheiden, wie BU II den Aufstieg verarbeitet.

Für den Verein ist die neue Situation ohnehin besonders. Zwei Mannschaften in der Landesliga bedeuten größere Möglichkeiten, aber auch höhere Anforderungen an Struktur, Durchlässigkeit und Leistungsdichte. Die zweite Mannschaft hat sich diesen Platz durch ihre Meisterschaft verdient. Nun muss sie beweisen, dass sie auch auf dem nächsten Niveau bestehen kann.

Der Weg dorthin beginnt nicht erst mit dem ersten Landesliga-Spiel, sondern jetzt: mit Verlängerungen, Gesprächen, Trainingseinheiten, Kaderentscheidungen und einer Sommervorbereitung, die aus Humperts Sicht wieder entscheidend werden kann. Die Meisterschaft war der große Erfolg dieser Saison. Die Landesliga wird die nächste Prüfung.

Teil 1: Der Aufstieg



Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers sprach Christian Humpert über die Meisterschaft von HSV Barmbek-Uhlenhorst II in der Bezirksliga Hamburg Nord, das 4:0 im Spitzenspiel gegen HFC Falke und die schwierigen Wochen auf dem Weg zum Titel. Außerdem erklärte der Trainer, warum der Aufstieg trotz starker Bilanz im Jahr 2026 keineswegs mühelos war.

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