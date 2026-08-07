BU II geht mit großem Umbruch in die Landesliga

– Foto: DSV

Der Aufstieg von HSV Barmbek-Uhlenhorst II war einer der großen Erfolge der vergangenen Saison. Doch wer glaubt, dass der Landesliga-Start des Aufsteigers einfach eine Fortsetzung dieser Meistergeschichte wird, liegt falsch. Bei BU II hat sich seit dem Saisonende viel verändert. Sehr viel sogar. Trainer Christian Humpert, der die Mannschaft gemeinsam mit Jonathan Dehn trainiert, spricht von viel Bewegung im Kader - und meint damit keinen kleinen Austausch.

„Fünfzehn Spieler, die seit Jahresbeginn zum Einsatz gekommen sind, haben das Team verlassen - aus unterschiedlichen Gründen“, sagt Humpert. Für einen Aufsteiger ist das eine enorme Zahl. Gerade nach einer erfolgreichen Saison wäre Kontinuität normalerweise der größte Wunsch. BU II muss den Sprung in die Landesliga Hansa nun aber mit einer stark veränderten Gruppe angehen.

Die Liste der Abgänge ist lang und unterschiedlich begründet. Phillip Pulvermacher, im Saisonendspurt eine absolute Säule, kann den Aufwand nicht mehr in der bisherigen Form betreiben und hat sich der 3. Herren angeschlossen. Felix Stark ist beruflich ebenfalls stark eingespannt und schafft das Pensum nicht mehr. Mit Aaron von Alvensleben verliert BU II im Sturm eine wichtige Stütze. Er kämpfte sich mit einem Knorpelschaden durch die Vorsaison und pausiert nun.

Überraschend kam diese Entwicklung für das Trainerteam nicht. Humpert betont, dass man sich der Situation bewusst gewesen sei. Trotzdem wird deutlich, wie groß die Aufgabe ist. Die Mannschaft muss eine neue Liga annehmen, gleichzeitig neue Spieler integrieren, Hierarchien verändern und den eigenen Stil unter anderen Bedingungen bestätigen.

Auch Max Stephanowski und Malte Jonas sind nicht mehr dabei. Beide haben sich der zweiten Mannschaft von Eintracht Lokstedt angeschlossen, um mehr Spielzeit zu bekommen. Besonders schmerzhaft sind aus Sicht von Humpert zudem die Abgänge von Nikolaj Rörström und Jonas Wesemann, die zum Bramfelder SV gewechselt sind. Beide waren im Winter aus der ersten Herren zu BU II gestoßen. Dass sie sich im Sommer neu orientieren würden, war dem Trainerteam allerdings bewusst.

Dazu kommt eine Reihe verdienter Spieler, die zuletzt gar nicht oder nur sporadisch zum Einsatz kamen. In einer höheren Liga wären ihre Chancen auf mehr Minuten weiter gesunken. Auch das gehört zur Wahrheit eines Aufstiegs: Er schafft neue Möglichkeiten, aber er verändert auch Rollen. Nicht jeder, der Teil des Erfolgs war, geht den nächsten Schritt automatisch mit.

Zwölf Zugänge und ein klares Profil

Im Gegenzug hat BU II bisher zwölf Spieler neu dazubekommen. Die meisten bringen bereits Landesliga-Erfahrung mit. Gleichzeitig liegt das Durchschnittsalter der Zugänge laut Humpert bei nicht einmal 22 Jahren. Das passt zur Ausrichtung der Mannschaft: jung, entwicklungsfähig, kollektiv gedacht.

„Das verdeutlicht unseren Weg, den wir konsequent fortsetzen“, erklärt Humpert. Der Trainer ordnet diesen Weg aber auch wirtschaftlich ein. BU II arbeitet unter klaren Rahmenbedingungen. „Wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, dass unsere Möglichkeiten bei Spielerverpflichtungen begrenzt sind. Bei uns zahlen alle Spieler Mitgliedsbeiträge, zudem gibt es keinerlei Aufwandsentschädigungen oder Prämien.“

Dieser Satz ist wichtig, weil er die Erwartungshaltung einordnet. BU II geht nicht als Aufsteiger in die Landesliga und kauft sich auf einem höheren Niveau ein. Die Mannschaft muss über Entwicklung, Zusammenhalt und Überzeugung funktionieren. Spieler kommen nicht wegen Geld, sondern weil sie den sportlichen Weg mitgehen wollen. Genau deshalb wird die Integration der neuen Gruppe so entscheidend.

In der vergangenen Sommervorbereitung hatte sich die Mannschaft laut Humpert in einen richtigen Flow gespielt. Das erleichterte damals vieles, auch die Eingliederung neuer Spieler. Diesmal war es komplizierter. Durch die hohe Fluktuation und unterschiedliche Ergebnisse mussten sich Hierarchien und Dynamiken erst neu entwickeln.

Vorbereitung mit Reibung und vielen Ausfällen

Die Vorbereitung verlief entsprechend nicht reibungslos. „Durchwachsen“, nennt Humpert sie. Zeitweise waren zehn Spieler gleichzeitig im Urlaub. Dazu kamen verletzungsbedingte Ausfälle. BU II war deshalb phasenweise auf Unterstützung aus anderen Mannschaften angewiesen.

„Das haben wir uns als Trainerteam etwas anders vorgestellt, ist aber das einkalkulierte Risiko bei einem kleineren Kader und den gegebenen Rahmenbedingungen“, sagt Humpert. Genau deshalb hatte sich das Trainerteam für einen frühen Vorbereitungsstart und viele Testspiele entschieden.

Die Idee dahinter war bewusst anspruchsvoll. BU II wollte früh sehen, wo die Grenzen liegen - spielerisch und körperlich. „Uns war enorm wichtig, dass wir in den Testspielen frühzeitig spielerisch und körperlich unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, damit wir daran wachsen.“

Das klingt nicht nach einer Vorbereitung, in der Ergebnisse im Vordergrund standen. Für BU II ging es darum, schnell zu lernen. Die neue Mannschaft sollte merken, was Landesliga bedeutet. Mehr Tempo, mehr Körperlichkeit, weniger Fehlertoleranz. Gleichzeitig musste die Gruppe erst ein gemeinsames Verständnis entwickeln.

Humpert beschreibt diesen Prozess offen. Die etablierten Spieler hätten gemerkt, dass Integration neuer Spieler kein Selbstläufer sei, sondern aktiv gestaltet werden müsse. Die Zugänge wiederum hätten verstanden, dass es bei BU II ausschließlich über das Kollektiv gehe und das Mindset mindestens genauso wichtig sei wie individuelle Qualität.

Ein klares Ziel: drei Teams hinter sich lassen

Bei aller Entwicklungsidee bleibt die sportliche Zielsetzung sehr konkret. Humpert, Dehn und Stuart Hughes formulieren sie ohne Ausschmückung: Am Ende sollen drei Mannschaften hinter BU II stehen. „Spielklassenreform hin oder her“, sagt Humpert.

Das ist die richtige Erdung für einen Aufsteiger, der als einzige Zweitvertretung in dieser Staffel in die Saison geht. Viele andere Teams werden BU II als Abstiegskandidaten sehen. Humpert weiß das. Entscheidend werde sein, ob die Mannschaft schnell genug eine gewisse Leidens- und Widerstandsfähigkeit entwickelt.

„Wenn es uns gelingt, eine gewisse Leidens- und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, sind wir guter Dinge, dass wir das packen können“, meint der Trainer. Damit benennt er die zentrale Aufgabe der neuen Saison. BU II wird nicht jede Woche spielerisch glänzen können. Es wird Phasen geben, in denen der Aufsteiger leiden muss, in denen Rückschläge verarbeitet und Widerstände angenommen werden müssen.

Der Saisonstart liefert direkt eine Standortbestimmung. Zum Auftakt wartet Barsbütteler SV, anschließend folgen die Auswärtsspiele bei ASV Hamburg und SV Altengamme. „Unabhängig von den Ergebnissen werden wir danach wissen, auf welchem Level wir performen und an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen“, sagt Humpert.

Türkiye und Curslack als Favoriten

Auch auf die Spitze der Staffel hat Humpert einen klaren Blick. FC Türkiye geht für ihn als Titelfavorit in die neue Spielzeit. Außerdem sieht er den SV Curslack-Neuengamme stark aufgestellt. Der Oberliga-Absteiger habe sich gut verstärkt und wirke trotz des Abstiegs sehr gefestigt. Dahinter erwartet Humpert zahlreiche Mannschaften auf Augenhöhe.

Für BU II bedeutet das: Die Liga wird anspruchsvoll, aber nicht unlesbar. Es wird klare Favoriten geben, dazu ein breites Feld, in dem Tagesform, Konstanz und Kaderverfügbarkeit viel entscheiden können. Genau dort will der Aufsteiger seine Chance suchen.

Der große Unterschied zur Vorsaison liegt auf der Hand. Damals trug BU II den Flow einer erfolgreichen Gruppe durch die Vorbereitung. Diesmal beginnt die Landesliga mit einem Kaderumbruch, neuen Hierarchien und einer Vorbereitung, die früh Grenzen aufgezeigt hat. Das muss kein Nachteil sein, wenn die Mannschaft schnell daraus lernt.

Am Ende steht für BU II kein romantisches Aufstiegsziel, sondern ein nüchterner Auftrag: drei Teams hinter sich lassen. Dafür braucht es mehr als Talent. Es braucht Bereitschaft, Akzeptanz von Rollen, kollektives Denken und die Fähigkeit, nach schwierigen Wochen zusammenzubleiben.

Der Aufstieg war der Lohn der vergangenen Saison. Die neue Saison wird zeigen, ob HSV Barmbek-Uhlenhorst II aus einer stark veränderten Gruppe schnell genug eine landesligataugliche Einheit formen kann.

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