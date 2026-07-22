BSV verpflichtet Oberliga-erfahrenen Linksverteidiger Hoffmeister wechselt nach Rehden von red · Heute, 15:13 Uhr · 0 Leser

Der BSV Rehden treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und hat mit Milan Hoffmeister den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger wechselt von der zweiten Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld nach Rehden und soll die Defensive der Schwarz-Weißen verstärken.

Hoffmeister absolvierte in der vergangenen Saison 28 Pflichtspiele für die U23 von Arminia Bielefeld in der Oberliga Westfalen und sammelte dort wichtige Erfahrungen im Herrenfußball. Zuvor wurde der gebürtige Oldenburger beim SC Paderborn 07 ausgebildet. Für die Ostwestfalen kam er sowohl in der A-Junioren-Bundesliga als auch einmal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz. Mit seiner fußballerischen Ausbildung und seinem Entwicklungspotenzial entspricht Hoffmeister dem Anforderungsprofil, das der BSV bei der Zusammenstellung seines Kaders verfolgt.

Röhrbein hebt Dynamik und Entwicklungspotenzial hervor Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in dem Neuzugang auf der Homepage des Vereins eine wertvolle Verstärkung: „Milan hat in den Trainingseinheiten, die er bei uns absolviert hat, einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Vor allem mit seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Offensivspiel konnte er überzeugen." „Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung auf einem guten Niveau mit und hat bei seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er sich schnell an neue Herausforderungen anpassen kann. Milan vereint Talent, Ehrgeiz und eine hohe Lernbereitschaft – Eigenschaften, die hervorragend zu unserer Philosophie passen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Spielern sind wir auf der linken Seite nun sehr gut aufgestellt.“