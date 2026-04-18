BSV: Verlängerung Trainerteam Erste Mannschaft

Beim Büdericher SV gibt es gute Nachrichten: Unser Trainerteam um Frank Griesdorn und Bärbel Schulz bleibt auch in der kommenden Saison.
Das Besondere daran: Die Beiden sind erst seit rund fünf Monaten bei uns aber es fühlt sich an als seien es Jahre. Auf und neben dem Platz ist in kurzer Zeit viel zusammengewachsen.
In einem echten Dorfverein wie unserem geht es nicht nur um Punkte und Tabellenplätze. Es geht um Gemeinschaft, Verlässlichkeit und darum, Woche für Woche gemeinsam auf dem Platz zu stehen – genau diese Werte verkörpern die Beiden seit Ihrem ersten Tag bei uns.
Um so mehr freut es uns, dass der gemeinsame Weg weitergeht.
Wir freuen uns drauf.
Sportliche Grüße
Büdericher SV