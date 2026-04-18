BSV: Verlängerung Trainerteam Erste Mannschaft

Beim Büdericher SV gibt es gute Nachrichten: Unser Trainerteam um Frank Griesdorn und Bärbel Schulz bleibt auch in der kommenden Saison.

Das Besondere daran: Die Beiden sind erst seit rund fünf Monaten bei uns aber es fühlt sich an als seien es Jahre. Auf und neben dem Platz ist in kurzer Zeit viel zusammengewachsen.